荷兰封城疫情仍烧 单日新增约2万人

荷兰5日公布单日新增确诊新冠为2万4590病例，创检测以来新高，荷兰目前封城至1月14日，政府下周将再度评估疫情，是否调整防疫措施受到瞩目。

广告 继续浏览后续

属于荷兰公共广播体系的荷兰广播基金会（NOS）新闻网站5日报导，荷兰国家公共卫生与环境研究所（National Institute for Public Health and the Environment）公布5日单日新增确诊达2万4590病例，这是自检测以来的新高。

而过去7天平均的确诊者也升高，目前平均每天有1万7478阳性病例，较前一周大幅增加41%。

荷兰为了遏阻高传染力的Omicron变异株蔓延，2021年12月下旬宣布实施严格的防疫措施，命令学校停止上课3周，并关闭所有非必要商店、文化与娱乐场所直到2022年1月14日。

其中中小学将在1月10日恢复上课，但高等教育则开设线上课程，“原因是这个年龄层的感染病例攀升”。

荷兰政府订下周将再度评估疫情，面对更具传染性的Omicron变异株现在成为病毒主流，届时是否调整防疫措施受到瞩目。

自封城以来荷兰多个城市出现封城措施及疫苗注射的抗议，并多次爆发警民冲突。