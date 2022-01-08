俄罗斯反呛布林肯无礼 哈萨克感谢俄方出兵

中亚国家哈萨克近日爆发罕见示威，俄罗斯应要求出兵协助维和。美国国务卿布林肯7日警告，未来哈萨克恐怕“请神容易送神难”；俄罗斯外交部则不甘示弱，反批布林肯这番言论“粗鲁无礼”。

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俄罗斯外交部8日在脸书发表声明，批评布林肯（Antony Blinken）企图针对哈萨克的不幸事件开玩笑，但此举非常“粗鲁无礼，也不是布林肯第一次这样做。”俄方还指控，布林肯“嘲笑集体安全公约组织（CSTO）完全符合正当性的反应。”

集体安全条约组织是俄罗斯领导下的军事结盟组织，会员国包括哈萨克。

布林肯7日向媒体表示，“我认为近代史的一个教训是，一旦让俄罗斯人进了家门，有时就很难赶他们走”，意指哈萨克未来恐怕很难遏止俄罗斯的影响力。

对此，俄罗斯外交部也毫不客气地反呛，“既然布林肯这么熟悉历史的教训，这不禁让人想到，一旦让美国人进了家门，你们不是被抢劫或被强暴而已，而是根本很难活命”。

声明还提到美洲原住民、韩国人、越南人和叙利亚人，并形容他们是“不幸的民族，运气不好，在家门口遇到了不速之客（指美国人）。”

另一方面，克里姆林宫8日表示，普京（Vladimir Putin）总统和哈萨克总统托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）进行了“漫长”的电话交谈，商讨哈萨克在动乱过后的情势。

克宫发表声明说，托卡耶夫向普京“详细”说明了哈萨克的局势，“并指出该国正朝稳定的方向发展”。

托卡耶夫并表示，感谢集体安全条约组织、“尤其是”俄罗斯协助平息了本週稍早爆发的抗议活动。

克宫表示，两位领袖商定，保持“经常联系”，并在未来几天召开集体安全公约组织视讯会议。

由于瓦斯价格上涨引发民怨，日前哈萨克境内爆发罕见示威活动，哈萨克当局商请俄罗斯主导的集体安全条约组织协助维和。

目前无法确定条约组织派出多少兵力协助维和，但莫斯科媒体报导，俄方出兵预期少于5000人。出兵维和的条约组织会员国还包括白俄罗斯、亚美尼亚、塔吉克共和国和吉尔吉斯共和国。