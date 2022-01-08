英国死15万

英国新增313人染疫病故 累计不治突破15万大关

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Depuis l'apparition du variant Omicron, Boris Johnson est sous pression pour introduire de nouvelles restrictions
Depuis l'apparition du variant Omicron, Boris Johnson est sous pression pour introduire de nouvelles restrictions © Jack Hill/Pool via REUTERS
作者： 法广
3 分钟

英国1月8日通报新增14万6390人确诊感染新冠病毒，较前一天的17万8250人染疫减少，但新增313人于确诊28天内不治，较前一天的229死增加，累计病故增至15万57人。

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路透社报导，英国最近几周Omicron变异株相关确诊激增，但相较于先前几波疫情，死亡率一直较低。过去7天约122.7万人确诊，较前一週增加10.6%。过去一周共1271人染疫不治，较前一週增加38.3%。累计确诊28天内不治病患增至15万57人，突破15万大关。

 

法新社报导，自从1月4日新增确诊创单日新高纪录达21万8724例后，英国通报的每日染疫人数一直呈现下降，过去24小时通报14万6390人染疫，累计确诊攀升至1433万3794例。但大量人数采检呈阳性，也衝击医疗人力，促使英国国防部7日宣布，将派遣军队支援医院人力 。

尽管染疫人数暴增，但相较于首波疫情，住院和病故人数远低得多，而当时民众尚未接种疫苗。英国政府正敦促民众接种疫苗追加剂，目前约61%英国境内12岁以上人口已施打追加剂。英国政府也正寻求说服未接种疫苗民众赶快接种。

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