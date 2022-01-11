中国首例新冠死亡2周年 世卫称2个月内逾50%欧洲人将感染奥密克戎

据世界卫生组织称，2 个月内，超过 50% 的欧洲人将感染奥密克戎变种。这种变种比德尔塔病毒更具传染性，但重病危险性较低，以奥密克戎目前的感染速度，可能会迅速感染到欧洲大陆的一半人口。

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就在距离宣布中国首例新冠病毒死亡案例的整两年后， 世界卫生组织 (WHO) 周二估计，以目前的疫情席卷的“浪潮”来看，2 个月内 超过 50% 的欧洲人将感染奥密克戎变种。

这是世卫组织欧洲主任汉斯·克鲁格，在记者会中指出的。

据克鲁格介绍，这种极具传染性的新冠变种发生的突变性，“使其更容易粘附在人体细胞上，甚至可以感染那些以前曾经被感染过或接种过疫苗的人”。

根据法新社从各国官方消息来源汇编的数据，这场新冠病毒瘟疫已导致全球近550万人死亡，据世界卫生组织称，这一数字实际上可能高出两到三倍。 中国于 2019 年底发现了第一例病例，2020 年 1 月 11 日，北京宣布在武汉市（中心）出现首例官方记录的非典型肺炎（后来称为 冠状病毒 19；；Covid-19）死亡病例。 面对成倍增加的感染病灶污，中国已经对其几个特大城市宣布封城令。

费加罗报引述中国官媒体中新社消息，周一晚上，河南省中部的安阳市下令其 500 万居民留在家中，禁止私家车流通，关闭非必要的商店，并因奥密克戎病毒而发起全面筛查活动。

自周六以来，该市已记录了 84 起确诊案例，其中至少有两起属变种病毒病例，与北部的港口城市天津的感染案例有关联。 周日，这座与北京接壤的城市禁止其 1400 万居民离开该市。安阳则是中国第三个因新冠病毒宣布封城的城市。

中国在 2020 年初基本上控制住了疫情（官方记录的病例仅有100,000 例，其中包括了4,636 例死亡）。中国当局一旦发现少数病例，就会采取激进措施的“清零”政策。 这一战略受到了西安（1200 万居民人口）爆发奥密克戎变种病毒案例的威胁。这是自 2020 年春季以来出现的最严重的疫情。

当局在北京冬季奥运会（2 月 4 日至 20 日）之前处于戒备状态。河南与河北省接壤，而河北省将承接举办一部分的冬奥比赛项目。