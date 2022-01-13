欧盟封杀韩国造船业大宇造船和现代重工的合并案

欧洲联盟星期四封杀韩国造船业2巨头大宇造船和现代重工的合并案，理由是担心这起交易会使得液化天然气大型载运船的供应受到限制，进而对欧洲的能源安全构成威胁。

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中央社报道，欧盟执行委员会表示，大宇造船海洋工程公司如果被对手现代重工控股并购，“会为合并后的新公司创造优势地位，造成全球液化天然气载运船市场的竞争程度降低”。

主管市场竞争的欧盟执行委员维斯塔哲在记者会上表示：如果放行合并案，“欧洲消费者除了合并后的实体，其他选择稀少，市场上将只剩下少数竞争业者”。

维斯塔哲说，“鉴于这起合并案明显的负面效应，加上缺乏补救方法，执委会决定予以封杀。”

大宇造船和现代重工在全球造船业的规模数一数二。欧盟在2019年11月接获两者合并交易通知，并于隔月展开深入调查。

法新社报导，欧盟发现，大宇造船和现代重工如果合并为单一集团，将掌控全球液化天然气载运船市场的近2/3，且优势还会随时间进一步扩大。

欧盟3年前也否决德国工程业巨擘西门子和法商阿尔斯通合并彼此火车制造业务，引发德法两国不快；2年前又阻止印度的塔塔钢铁和德国钢铁业龙头蒂森克虏伯合并。

欧洲正遭逢能源价格大涨，同时正试图转移对俄罗斯天然气供应的依赖，寻求其他替代资源，包括液化天然气。