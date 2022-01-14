德约科维奇打不成澳网公开赛了?

澳大利亚移民部长亚历克斯-霍克今天周五1月14日宣布取消世界头号网球运动员诺瓦克-德约科维奇的签证，称这位塞尔维亚人没有接种新冠肺炎苗，可能对社会构成风险。

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世界网球排名第一的诺瓦克-德约科维奇想在没有接种新冠肺炎疫苗的情况下进入该国，他的澳大利亚签证今天已被第二次取消。

据澳大利亚移民部长在一份声明中说，这一决定是 "基于健康和公共秩序的理由 "作出的。这意味着在周一开始的澳大利亚网球公开赛上瞄准创纪录的第21个大满贯冠军的塞尔维亚网球明星将被禁止在三年内进入该国。据本台报道称，当然不排除某些情况下除外。

据澳大利亚移民部长亚历克斯-霍克在一份声明中解释说，"今天，我根据《移民法》第133C(3)条行使了我的权力，以公共卫生和公共秩序为由取消了诺瓦克-德约科维奇持有的签证，理由是这一决定符合公共利益。"

目前尚不知道澳大利亚这一决定会引发何种严重后果，但澳大利亚在处理诺瓦克-德约科维奇的签证事情上多被批评有政治和司法的混乱。

这位34岁的塞尔维亚球员已经陷入了政治和法律的困境，因为他参加比赛的医疗豁免权的争议促使堪培拉在上周首次撤销了他的签证。

周一，澳大利亚法院推翻了这一决定，但该球员的命运仍然悬在部长的决定上。

诺瓦克-德约科维奇方面是否提出上诉？一般认为诺瓦克-德约科维奇团队将作出回应与尝试。

据本台在悉尼记者Gregory Plesse说：“诺瓦克-德约科维奇已经失去了在墨尔本再次比赛的所有希望。这无疑是他的团队考虑提出简易上诉的原因，以挽救他参加澳大利亚公开赛的最后机会。”