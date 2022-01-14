德约科维奇被澳大利亚再次取销签证

澳大利亚政府再次撤销了世界网球明星诺瓦克·德约科维奇的签证，围绕他在未接种新冠疫苗的情况下是否有权留在澳大利亚参加网球比赛的争拗还在继续。

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澳大利亚本次撤销他签证所给出的理由是“为维护健康和良好秩序”。这意味着他可能会被遣返并被禁发签证三年。

不过，塞尔维亚籍的德约科维奇仍然有可能继续从法律层面挑战澳大利亚政府的这一签证决定，要求继续留在澳大利亚参加比赛。

现年34岁的德约科维奇是世界男子网球的头号选手，原定参加从下周一开始的澳大利亚网球公开赛。

第二次吊销签证

澳大利亚移民部长亚历克斯·霍克（Alex Hawke）在一份声明中说：“今天我行使作为移民部长的权利.....为了公众的利益以维持健康和良好秩序取消了德约科维奇先生的签证。”

澳大利亚总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）说，这一决定经过“深思熟虑”。

莫里森没有明说澳大利亚政府因允许未接种疫苗的球员进入澳大利亚而受到的严厉批评，但言有所指地表示：“澳大利亚人在这场疫情中做出了许多牺牲，他们完全有理由期待这些牺牲换取的结果得到保护”。

德约科维奇将于15日上午在墨尔本会见移民官员，并将被允许周五晚上留在他目前的住所。此前一些澳大利亚媒体曾揣测，他可能会被转移到移民拘留酒店。

德约科维奇曾九次获得澳网冠军，并希望在下周卫冕。如果他获胜，他将创下21个大满贯冠军的记录，成为历史上男子网球最成功的运动员。