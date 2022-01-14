英相深陷派对门 再被爆女王夫婿葬礼前夕开派对

英国首相约翰逊14日再被爆出幕僚违反封城规定在唐宁街举办派对，时间竟然是在英国女王伊丽莎白二世夫婿菲利普亲王葬礼前夕。约翰逊办公室为此向女王致歉。

广告 继续浏览后续

法新社报导，约翰逊一再被爆出于全国遵行严格防疫规定期间违规办派对，引发众怒，恐断送政治生涯。

仅管57岁的约翰逊已经为2020年5月参与派对道歉，但来自他曾任职、通常支持他的《每日电讯报》（Daily Telegraph）的最新爆料，让丑闻上升到另一层次，也和英国女王扯上关系。

根据《每日电讯报》爆料，在2021年4月16日，正当全英国执行严格防疫限制，甚至数小时后于17日举办的菲利普亲王葬礼，也限制仅能30人参加，约翰逊的数十名幕僚却举办了两场狂欢派对。

事件被爆出后，约翰逊办公室已经向女王致歉。发言人14日对媒体表示，“相当遗憾事件发生在举国哀悼的时刻，唐宁街10号已经向王室致歉。”

由于防疫措施，95岁的女王在葬礼中只能独坐，送别成婚73载的亡夫。

根据报导，约翰逊没有出席去年4月16日的派对，当时人在契克斯（Chequers）乡村官邸。

目前英国三大在野党均要求约翰逊辞职，他的自家保守党部分议员也同声呼吁他不要恋栈。

保守党国会议员布里格登（Andrew Bridgen）曾是约翰逊的坚定支持者，但他成为最新一位对约翰逊递出不信任函的保守党议员。

他表示，“令人难过的是，首相地位已经站不稳，该是离开舞台的时候了。”

如果360名保守党议员中有15%，也就是54人递出不信任函，将启动党内不信任投票。

《每日电讯报》指出，已经有多达30名议员递函。

高层官员格雷（Sue Gray）受命调查2020年5月的官邸派对与同年在官邸举办的其他聚会。约翰逊曾呼吁各方，静待初步调查结果出炉，现在看来调查也将包括最新被爆料派对。

那场派对和另一场活动据报是为了约翰逊离职的私人摄影官举办，派对上不乏酒精和劲歌热舞，持续狂欢到深夜。

报导指出，一名幕僚据报拖着一个行李箱到附近超市，装满酒瓶带回派对现场。他们还用笔电在派对上播放音乐，甚至首相小儿子玩耍的秋千也被玩坏。

当时政府取缔社交活动，除非对象同住一屋檐下，或同属一个防疫泡泡。这使得数以千计家庭没办法探视生病或即将病故的家属，甚至没办法参加他们的葬礼。

最大在野党工党副党魁雷纳（Angela Rayner）和其他人紧抓这个议题不放，痛斥这彰显政府的双重标准文化。

雷纳说，“女王独坐哀悼，和当时经历创伤的许多人一样，为了国家的利益而牺牲，选择遵守规定。我对唐宁街10号的这种文化和行径难以言喻。首相不能再推卸责任。”