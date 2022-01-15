分析人士：俄军事入侵乌克兰可能性增大

俄罗斯与美欧本周接连举行会谈，但双方未能找到化解乌克兰危机的外交解决方案。分析人士认为，这不仅增加俄罗斯对乌克兰发动新一波攻击的可能性，全面战争也并非毫无可能。

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俄罗斯遭控在乌克兰边境附近集结约10万兵力，还要求西方国家承诺，这个亲欧盟的前苏联国家永远不会加入北大西洋公约组织。

俄罗斯与美、欧本周接连就乌克兰危机举行3轮会谈，由于西方断然拒绝俄国诉求的北约不再东扩，俄方代表认为美欧似乎无意与俄国一同化解危机，外交途径已走入“死胡同”。

美方也警告，俄国可能在数周内发起“假旗行动”（false-flag operation，意指伪装身分、嫁祸他人以误导公众的行动），作为入侵乌克兰的理由。

白宫发言人普萨基（Jen Psaki）表示，“我们掌握的讯息显示，俄罗斯已安排一组特工在乌克兰东部进行假旗行动。”她指出，这些特工受过城镇战与爆破训练，以营造乌克兰准备攻击东部边境俄军的表象。

与此同时，乌克兰于14日凌晨遭受大规模网路攻击，西方国家将其归咎于俄罗斯。部分分析人士担心，这可能是俄罗斯发动攻击的前奏。

●争议的可能出路为何？

北约先前已明确表示，永远不会排除乌克兰加入的可能性。分析人士则认为，现阶段看来，乌克兰加入北约的机率很低。

华府智库“大西洋理事会”（Atlantic Council）欧亚中心（Eurasia Center）副主任哈灵（Melinda Haring）说，“令人遗憾的是，战争发生的可能性变高，我们已经陷入真正的僵局。就目前情况看来，俄罗斯和美国的立场是水火不容、无法协调的。”

卡内基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）副主任崔宁（Dmitry Trenin）也说，“从逻辑上来说，缺乏外交解决方案会导致这场危机进一步恶化，而军事解决方案已被视为可能的出路。”

●俄罗斯有何计划？

分析人士表示，尽管已出现一些不祥讯号，但目前尚无法确认俄罗斯总统普京的真实意图。

欧盟智库“欧洲外交关系协会”（European Council on Foreign Relations）更宽广欧洲计划（Wider Europe programme）主任杜穆林（Marie Dumoulin）称，“是否继续这些会谈，将由蒲亭决定，现在没有人知道决定为何。”

●可能的军事行动形式为何？

即使俄罗斯选择採取军事行动，入侵乌克兰，俄方行动也可能不会扩大为“全面战争”。

俄罗斯知名安全分析师苏契可夫（Maxim Suchkov）表示，普京可能会考虑在2014年併吞的克里米亚半岛（Crimea）或乌东分离主义者控制的顿巴斯地区（Donbass）进行飞弹部署等应对措施。

法国智库“战略研究基金会”（Foundation for Strategic Research）特别顾问海斯柏格（Francois Heisbourg）认为，另一种选择可能是将顿巴斯地区与克里米亚联繫起来，获得有限的“领土收益”。

根据美国情报部门的说法，针对是否入侵乌克兰，俄罗斯尚未做出最终决定。一名不愿透露姓名的法国外交消息人士也称，“我不认为有立即入侵的准备。”

●军事行动后果为何？

西方国家一再警告俄罗斯，一旦俄国再次攻击乌克兰，将引发“巨大”后果。不过，所谓的后果可能会以“制裁”形式出现，而非任何军事反击行动。

一旦爆发战争，莫斯科和西方将陷入冷战后前所未见的危机。届时俄罗斯与中国的伙伴关系可能进一步强化，俄国与白俄罗斯专制政权的联盟也可能更加巩固。

杜穆林认为，军事干预的可能性不高，因为这么做耗费的“费用、军事、政治、财务和人力”成本将会相当可观。

哈灵也主张，普京将透过“未达战争程度的方式”打击乌克兰，让欧洲“焦头烂额，但无法祭出严厉制裁措施。”