据安莎通讯社的报道：尼诺·塞鲁蒂（Nino Cerruti）1月15日病逝，享年91岁。尼诺·塞鲁蒂1930年出生于意大利1950年出任家族产业兄弟纺织品公司总经理；1967年在巴黎开设时装店。

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塞鲁蒂1881Cerruti 1881男装是以流线型的设计风格带给人们前所未有的惊喜，不但款形时刻紧随时尚，剪裁上更是将意大利式的手工传统、英国式的色彩配置和法国式的样式风格完美糅合，融入了经典而又新鲜的品味。除了Cerruti 1881男装之外，同一品牌线的Cerruti时装、香水同样蜚声业界，享誉已久。而瑞士手表系列，可谓这个大家族中极具潜质的名门新贵。它继承了Cerruti 一贯清逸典雅的设计，运用高度精确的瑞士制表技术精制而成，含蓄、高雅、矜贵，贯彻着Cerruti张扬品质的传统。

“当男人穿上西装时，他应该看起来像那些重要的头面人物”，有意大利时装之父称誉的尼诺·塞鲁蒂Nino Cerruti对他的Cerruti 1881品牌男装他作的解释或许说明了Cerruti品牌能够名扬四海的原由。此外，还因与水银灯下魅力四射的巨星频结不解之缘，Cerruti 1881这个国际品牌洋溢着好莱坞独有的傲人风采，象征着声誉、财富与个人风格。