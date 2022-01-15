欧盟各国对立陶宛表示声援 法国并承诺将加速反经济胁迫措施的立法

欧盟27国外长14日在法国布勒斯特（Brest）讨论欧盟与中国的关係，根据轮值主席国法国公布的议程，会议聚焦“中国对部分成员国施加的巨大政治、经济和商业压力”。

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欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）会后表示，这次会议主要讨论中国对立陶宛作为对欧盟整体的影响，以及该如何缓和衝突。欧盟成员国在会议中表现出对立陶宛的“明确支持”，不过，他没有透露欧盟打算採取什么具体的反制措施。他还预告，欧盟预计在3月底与中国领导人召开高峰会。

法国欧洲暨外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）也对受中国“恫吓和胁迫”的立陶宛表示“完全的支持”，承诺法国将在轮值主席任内加速推动反经济胁迫措施的立法。

德国外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）也与立陶宛外长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）会晤，讨论中国的胁迫措施，她透过推特表示，“身为欧洲人，我们团结站在一起”。会后贝尔伯克接受德国媒体访问时强调，因应中国的关键是“全欧洲一起行动”。

中央社转引德国“商报”（Handelsblatt）报导，北京对立陶宛让台湾成立以台湾为名的代表处的激烈反应，对整个欧盟带来挑战。

一名欧盟外交官指出，中国对立陶宛的制裁，影响整个欧洲单一市场，欧盟作为一个整体无法接受。

日前访问立陶宛、对立国表示声援的德国经济暨气候保护部次长布兰特纳（Franziska Brantner）强调，立陶宛与中国关係紧张是“欧洲的问题”，解决关键在“保护欧洲单一市场免受攻击”。