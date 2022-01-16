德州犹太教堂4人质遭胁持案 凶嫌是英国籍公民

历时约10小时的犹太教堂人质事件已经落幕，美国联邦调查局证实，胁持人质的嫌犯是英国籍公民阿卡拉姆，总统拜登则称这起事件是“恐怖行为”。

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法新社报导，美国联邦调查局（FBI）指出，已丧命的嫌犯是现年44岁的阿卡拉姆（Malik Faisal Akram），他在这个週末胁持4名人质。

美国联邦调查局FBI在德州达拉斯的分支发表声明说：“目前没有迹象显示有其他共犯。”

一名美国官员告诉美国广播公司（ABC），阿卡拉姆声称是巴基斯坦籍神经学家席迪圭（Aafia Siddiqui）的哥哥。席迪圭因枪杀士兵及FBI干员而在2010年被判处坐牢86年，目前正在服刑，阿卡拉姆要求释放席迪圭。

这名神经学家目前被关押在德州沃斯堡（Fort Worth）的联邦监狱，委任律师阿尔巴利（Marwa Elbially）发声明告诉美国有线电视新闻网（CNN），阿卡拉姆不是席迪圭的哥哥，席迪圭的家属更是谴责阿卡拉姆“令人髮指”的犯行。

而拜登则指出，这起事件就是“恐怖行为”，并说他和司法部长都还无法得知案情的全貌，不过据说嫌犯在市面上购得作案的武器，但是很显然就目前所知根本没有他所声称的炸弹，阿卡拉姆曾在游民收容中心过夜。