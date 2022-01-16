澳法院驳回上诉 德约科维奇或被驱逐出境

澳大利亚联邦法院周日驳回了世界头号网球运动员诺瓦克-德约科维奇针对其签证被取消和被驱逐出该国的上诉。周日法院听证会结束后，德约科维奇沮丧地被带回了公园酒店，这是一个严酷的非法移民拘留中心。德约科维奇或已经在等待登上带他回家的飞机。

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据本台报道，澳大利亚法院驳回塞尔维亚网球运动员德约科维奇对其被驱逐的上诉。澳大利亚法院驳回上诉的判决苛刻，称费用由申请人承担。在澳大利亚网球公开赛前夕，法庭三位法官一致批准了该驳回决定。塞尔维亚人德约科维奇的目标是创纪录的第21个大满贯冠军。

三位法官听取了网球运动员和政府的申诉辩论，长达4个小时，然后退席进行审议。

在周六提交给法庭的材料中，澳大利亚移民部长亚历克斯-霍克认为，德约科维奇在澳大利亚的存在 "可能会对健康构成威胁"。部长还说，这鼓励了反疫苗情绪，并可能使澳大利亚人在Omicron变体迅速蔓延到全国的情况下不敢接受加强疫苗注射。

据澳大利亚部长补充说，这位网球冠军在澳大利亚的存在甚至可能"导致民间骚乱的增加"。尽管部长将德约科维奇本人感染澳大利亚人的风险描述为"可以忽略不计"，但部长说德约科维奇过去无视卫生防疫规则，德约科维奇树立了一个坏榜样。

周日，德约科维奇的律师将其客户德约科维奇的拘留和可能的驱逐描述为不合逻辑，不理性和不合理。

德约科维奇于1月5日抵达澳大利亚时被拘留，并首次被置于行政拘留中。这名球员在12月感染了新冠病毒，他曾希望获得豁免，在没有接种疫苗的情况下进入澳大利亚，但当局没有接受这一解释。

1月10日，澳大利亚法官曾阻止了对德约科维奇的驱逐出境，恢复了他的签证，并下令立即释放他，这使澳大利亚政府遭受了一次耻辱性的挫折。但移民部长在周五进行了反驳，并以健康和公共秩序原因为由，根据其自由裁量权第二次取消了他的签证。

周日听证会结束后，德约科维奇被带回了公园酒店，这是一个严酷的非法移民拘留中心。德约科维奇面临被驱逐出境。