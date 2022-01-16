英保守党主席：约翰逊可留任 但须解决内部文化问题

英国首相约翰逊日前承认在封城期间参加派对，引发众怒，惟约翰逊腹背受敌之际仍拒绝下台。保守党主席今天表示，他不会要求约翰逊辞职，但表示对方必须解决“政府内部的文化问题”。

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约翰逊（Boris Johnson）近日遭到踢爆，称2020年5月20日、英国第一次防疫封城期间，他的私人秘书竟然邀请超过100人“带上自己的酒”，到唐宁街官邸花园开趴。事件曝光后，约翰逊为此表达“由衷歉意”，在野党同声要求约翰逊辞职，自家保守党部分议员也呼吁他不要恋栈，但他仍拒绝下台。

英国民众因政府官员“知法犯法”而心生怨怼之际，约翰逊又再度被“每日电讯报”（Daily Telegraph）爆料，称在2021年4月16日、英国女王伊丽莎白二世夫婿菲利普亲王葬礼前夕，全英国正执行严格防疫限制，约翰逊的数十名幕僚却在官邸举办了2场狂欢派对。唐宁街10号随后向王室致歉，丑闻也上升到另一个层次。

保守党主席道登（Oliver Dowden）16日告诉天空新闻（Sky News），唐宁街在封城期间举办派对的行为“完全不可接受”，但他支持约翰逊续任首相，“我们必须查明事实真相，首相也必须有效应对（此事），并解决唐宁街的内部文化问题”。

道登也强调，待高层官员格雷（Sue Gray）公布内部调查结果后，他将承担“全部责任”。

目前保守党内至少有6名议员公开呼吁约翰逊下台；其他人则表示，他们正在等待内部调查结果出炉。

英国在野党工党党魁施凯尔（Keir Starmer）指控约翰逊“违法”，并批评约翰逊在首次被问及相关丑闻时对国会说谎。他痛批，在防疫措施方面，大众已经不可能再相信约翰逊。

施凯尔表示：“我认为约翰逊违反了法律，实际上他也承认自己违法。”针对约翰逊向议会道歉一事，施凯尔也说：“我认为他当时就向议会说谎。”

近日一连串的“派对门”事件堪称约翰逊2019年上台至今最严重的丑闻。《星期日泰晤士报》（Sunday Times）分析，约翰逊将尝试让事件尽快落幕，并与幕僚和一系列民粹主义政策划清界线。

在高传染力但症状相对温和的Omicron变异株肆虐下，英国每日新增确诊病例先是急剧飙升，此后出现下降，英国15日通报近8万2000人染疫，这个数字不到1月初高峰期间的一半。