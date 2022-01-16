约翰逊可留任?

英保守党主席：约翰逊可留任 但须解决内部文化问题

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Une partie de l'opinion publique et même des députés conservateurs souhaitent le départ de Boris Johnson
Une partie de l'opinion publique et même des députés conservateurs souhaitent le départ de Boris Johnson © SOPA Images/SIPA
作者： 法广
6 分钟

英国首相约翰逊日前承认在封城期间参加派对，引发众怒，惟约翰逊腹背受敌之际仍拒绝下台。保守党主席今天表示，他不会要求约翰逊辞职，但表示对方必须解决“政府内部的文化问题”。

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约翰逊（Boris Johnson）近日遭到踢爆，称2020年5月20日、英国第一次防疫封城期间，他的私人秘书竟然邀请超过100人“带上自己的酒”，到唐宁街官邸花园开趴。事件曝光后，约翰逊为此表达“由衷歉意”，在野党同声要求约翰逊辞职，自家保守党部分议员也呼吁他不要恋栈，但他仍拒绝下台。

 

英国民众因政府官员“知法犯法”而心生怨怼之际，约翰逊又再度被“每日电讯报”（Daily Telegraph）爆料，称在2021年4月16日、英国女王伊丽莎白二世夫婿菲利普亲王葬礼前夕，全英国正执行严格防疫限制，约翰逊的数十名幕僚却在官邸举办了2场狂欢派对。唐宁街10号随后向王室致歉，丑闻也上升到另一个层次。

保守党主席道登（Oliver Dowden）16日告诉天空新闻（Sky News），唐宁街在封城期间举办派对的行为“完全不可接受”，但他支持约翰逊续任首相，“我们必须查明事实真相，首相也必须有效应对（此事），并解决唐宁街的内部文化问题”。

道登也强调，待高层官员格雷（Sue Gray）公布内部调查结果后，他将承担“全部责任”。

目前保守党内至少有6名议员公开呼吁约翰逊下台；其他人则表示，他们正在等待内部调查结果出炉。

英国在野党工党党魁施凯尔（Keir Starmer）指控约翰逊“违法”，并批评约翰逊在首次被问及相关丑闻时对国会说谎。他痛批，在防疫措施方面，大众已经不可能再相信约翰逊。

施凯尔表示：“我认为约翰逊违反了法律，实际上他也承认自己违法。”针对约翰逊向议会道歉一事，施凯尔也说：“我认为他当时就向议会说谎。”

近日一连串的“派对门”事件堪称约翰逊2019年上台至今最严重的丑闻。《星期日泰晤士报》（Sunday Times）分析，约翰逊将尝试让事件尽快落幕，并与幕僚和一系列民粹主义政策划清界线。

在高传染力但症状相对温和的Omicron变异株肆虐下，英国每日新增确诊病例先是急剧飙升，此后出现下降，英国15日通报近8万2000人染疫，这个数字不到1月初高峰期间的一半。

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