英相约翰逊麻烦大了？媒体提及唐宁街10号换人

揭露违规丑闻在英国日复一日地堆积，首相约翰逊堕入地狱的过程似乎没有尽头。据本台报道称，英国媒体已经在谈论首相约翰逊的替代人选了。也有英国媒体已经在猜测后约翰逊时代的英国政界状况。

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据本台报道称，英国媒体已经谈论英相约翰逊(Boris Johnson)的丑闻有一段时间了。现在的问题是，根据本台在伦敦记者Sidonie Gaucher的报道，约翰逊将在何时以及如何被替换，例如，议会不信任投票或会使约翰逊自动辞职。但预计最后的打击将来自于苏-格雷。这位官员被广泛描述为 "铁面无私"，并正在领导对健康危机期间的违禁秘密聚会的调查。

甚至在约翰逊自己的党内，一些议员也希望约翰逊离职。因此，如果在保守党内收集到足够的议员票数，约翰逊可能被迫从保守党和政府辞职。在专门研究英国政治史的学者索菲-卢梭恩看来，这对大多数人来说也不见得是一个好消息：因为这样的下台并不合适，在新冠病毒疫情危机中，改选保守党的领导层不合时宜。这都将取决于保守党议员们的立场。

谁顶替约翰逊？有几个名字正在流传。首先是财政大臣瑞希-苏纳克，过去一年负责财政和国库的部长。这位风格无可挑剔的英国脱欧倡导者是这样的名单上的第一位。名单上的下一个人是利兹-特拉斯（Liz Truss）。这位外交大臣以其直言不讳而闻名。作为自由贸易的倡导者，她已经促成了一系列英国脱欧后的贸易协议。多米尼克-拉布(Dominic Raab)是现任司法部长，在约翰逊染上新冠病毒住院时替代过首相工作，也在议论名单上。而现任住房部长迈克尔-戈夫（Michael Gove）也被提及，他分管拉平英国的贫困地区 问题。

据该报道，首相约翰逊的保守党在上次大选中赢得了下议院的80个多数席位，这是保守党自1987年以来的最大胜利，但现在因丑闻约翰逊因此而感到羞愧难当。情况对约翰逊来说确实是羞辱性的，约翰逊已经失去了一部分对限制性措施有敌意的议员的信任，也失去了这一系列丑闻而遭削弱的政府的信任。自12月13日约翰逊宣布恢复远程工作并呼吁施行健康通行证以来，分歧加大了。由于有工党议员的支持，约翰逊成功地通过了这些限制性疫情措施，但这些措施在保守党多数派内部却是非常不受欢迎的。