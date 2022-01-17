塞尔维亚总统欢迎网球巨星回家

国际网球巨星德约科维奇1月16日被迫离开澳大利亚，无缘澳大利亚网球公开赛卫冕男单冠军。此前，澳大利亚政府以对公共卫生担忧为由第2次取消他的入境签证。德约科维奇再次上诉，但遭法庭驳回。

广告 继续浏览后续

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，德约科维奇发表声明称，自己感到“极度失望”但尊重这一判决，同时会在离境等相关事务上合作。他还表示，对过去两周所有的焦点在他身上感到不安，希望外界现在能关注他所热爱的网球及其赛事。

此前的1月10日，德约科维奇曾赢得一场法庭胜利。澳大利亚联邦巡回法庭法官凯利裁决恢复德约科维奇的签证，让他能够参加澳大利亚网球公开赛。法官还下令立即将他从墨尔本的一个隔离酒店释放。他的支持者在律师事务所外举行庆祝。德约科维奇1月5日入境时被取消签证，理由是他不符合非公民不接种疫苗的豁免条件。

不过，澳大利亚移民部长第2次撤销他的签证，理由是德约科维奇没有注射新冠病毒疫苗，对公共卫生造成威胁。

周日，联邦法庭的3名法官在德约科维奇的上诉听证后一致判定上诉失败。但是没有立即公布相关判决依据。

澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）在回应德约科维奇事件时表示，没有人能凌驾于规则之上。

报道表示，星期天仓促召开的联邦法庭庭审主要考虑澳大利亚移民部长霍克取消德约科维奇的签证是否“不合理”。德约科维奇的律师以3个理由挑战当局的决定，其中包括一名部长未能适当地考虑取消签证的后果。

德约科维奇的律师强调，霍克的决定“不合理”因为他没有考虑取消德约科维奇的签证本身可能激发起反疫苗人士，而这正是政府想要阻止的。但政府律师表示，德约科维奇没有接种疫苗本身就表明了他的反疫苗态度。同时，依据澳大利亚移民法，移民部长不需要证明他对公共卫生构成威胁，只是“可能”就足够了。

另据纽约时报报道，塞尔维亚总统亚历山大·武契奇(Aleksandar Vucic)星期天谴责澳大利亚政府对德约科维奇的“骚扰”，指责澳大利亚的司法程序是“奥威尔式的”，并欢迎德约科维奇“昂首挺胸”地返回塞尔维亚。