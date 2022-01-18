斯洛文尼亚总理称酝酿与台湾互设代表处 人员级别以及何种名称细节不详

斯洛文尼亚说它正在与台湾 "酝酿交换代表"。斯洛文尼亚这一声明周二受到台北方面的欢迎。法新社说，因为中国正试图让台湾在国际舞台上处于孤立状态。目前没有消息确定斯洛文尼亚与台湾互派办事处人员，级别以及何种名称的细节。

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据法新社今天报道说，斯洛文尼亚保守派总理雅奈兹-杨萨周一说：斯洛文尼亚正与台湾 "酝酿交换代表"。据杨萨称，"当然，这不会是大使馆的级别，它将是欧盟（EU）许多国家已经在做的互派水平。扬萨补充说，这是一个共同关心的问题。

杨萨在接受印度国家电视台Doordarshan的采访时说，他曾 "四、五次 "访问过台湾。

周二，斯洛文尼亚政府的官方网站上公布了总理接受采访的文字记录。

据杨萨还批评了中国的对台政策，说 "很难听一个一党制国家讲民主和世界和平的课"。扬萨说，目前的新冠病毒疫情表明，如果台湾被允许加入世界卫生组织（WHO），将是多么有益。

杨萨说："在新冠病毒疫情大流行的情况下，很明显，病毒不分国界。

法新社说，在台北，台湾外交部向记者证实了一个交换办公室的联合项目。台湾外交部发言人欧江安Joanne Ou称，"杨萨总理是台湾的好朋友（......），台湾真诚地感谢扬萨的有见地的评论。"

台湾外交部发言人欧江安Joanne Ou说："台湾外交部将继续深化与包括斯洛文尼亚在内的世界各地民主伙伴的交流，以建立密切和互利的伙伴关系。

11月，同为欧盟成员国的立陶宛允许台湾在维尔纽斯开设外交代表处。此后，立陶宛招致了北京的愤怒，北京反对正式使用台湾名称，因为它担心会给这个被视为其领土一部分的台湾带来国际合法性。

另据中央社今天报道说，台湾外交部称斯洛文尼亚总理杨萨曾3度访问台湾。

斯洛文尼亚总理杨萨（Janez Janša）最近接受印度国营电视台访问时透露，斯洛文尼亚正与台湾洽谈互设代表处，更主动提及曾访台4、5次，见证台湾民主。

杨萨受访时指出，台湾与斯洛文尼亚正在洽谈互设代表处的事宜，并表态支持台湾加入世界卫生组织。他也表达支持台湾人民的主权决定，北京没有道理阻止其他国家与台湾建立经贸关系，并主动提及曾访台4、5次。

根据外交部公开资料，1997年3月杨萨以国会议员身分，首度访问台湾，并在返回斯洛文尼亚之后，协助成立“台斯友好协会”（Slovenia-Taiwan Friendship Association），积极提升与台关系。中华民国91年外交年鉴则记载，2002年时任斯洛文尼亚社民党主席的杨萨受邀访台。他在2004年出任总理，仍继续坚持友台立场。

2011年2月，杨萨以斯洛文尼亚共和国前总理身分应外交部邀请访台6天，期间会见时任总统马英九、时任外交部长杨进添，并拜会国防部、行政院经济建设委员会、大陆委员会等政府单位，也参访台湾民主基金会、中华民国对外贸易发展协会、中山科学研究院、新竹科学工业园区、双和医院、台北国际花卉博览会园区、龙山寺、台北101大楼、日月潭风景区等文化经济建设。

在2021年1月初，杨萨则与卫福部长陈时中举行视讯会议，就两国公卫防疫措施、疫苗使用状况、欧洲及全球的疫情评估进行广泛且专业的意见交流。杨萨感谢台湾政府于2020年援助的医疗物资，同时高度推崇台湾抗疫成果。