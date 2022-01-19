埃尔多安劝告俄罗斯不要入侵乌克兰 邀请俄乌总统赴土讨论分歧

土耳其总统埃尔多安1月18日在接受媒体采访时劝告俄罗斯不要入侵乌克兰，并称乌克兰是“拥有国际朋友的强大国家”。土耳其总统府发言人易卜拉欣·卡林表示，土方愿为俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基会谈提供平台。

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此前，土耳其向乌克兰提供军用无人机的举措引起了俄方的愤怒，俄罗斯担心这些无人机可能被乌方用于其在该国东部的两个地区长达数年的冲突中。

埃尔多安周二在结束对阿尔巴尼亚的访问时向土耳其媒体表示，他打算与普京讨论日益紧张的俄乌边境局势。埃尔多安强调，“需要将战争从政治历史中抹去”。他说，“这些事情使用这样的推理是行不通的：‘我要占领一个地方的土地，我要拿下它们’。”

埃尔多安表示，“我不认为俄罗斯入侵乌克兰是一个现实的选择，因为其不是一个普通国家。乌克兰是一个强大的国家”。他支持乌克兰希望加入北约的诉求。普京曾于去年12月批评乌克兰部署土耳其产无人机，敦促安卡拉向基辅施加压力，不要使用该设备。

土耳其出口的军用无人机分别在利比亚、阿塞拜疆和亚美尼亚的冲突中发挥了关键作用。土方则反驳说，不能对无人机出售后被各国使用的情况负责。埃尔多安强调，他一直反对俄罗斯对乌克兰的做法，批评其2014年吞并克里米亚。

埃尔多安向媒体表示，俄罗斯“在决定采取这一步骤之前，需要审查整个世界的情况和自身的情况”，以便决定是否入侵乌克兰。乌克兰和北约方面指责俄罗斯在乌克兰北部和东部边境部署了大约10万名士兵和军事物资，为可能的入侵做准备。

土耳其总统府发言人易卜拉欣·卡林表示，“埃尔多安总统已邀请两国领导人到土耳其举行会谈，以解决他们之间的问题和分歧。土耳其愿扮演任何可以扮演的角色，以缓和俄罗斯与乌克兰之间的紧张局势。”

卡林称，埃尔多安打算在未来几周内访问乌克兰。卡林指出：“与此同时，我们将于俄罗斯保持紧密接触，以避免任何会有严重后果的军事行动。”

对此，俄罗斯总统发言人佩斯科夫在莫斯科接受记者采访时拒绝了安卡拉的提议。他称，“事实上，俄罗斯不是顿巴斯冲突的一方。在这样的峰会上不可能找到问题的解决方案。”

另一方面，乌克兰对土耳其的提议表示欢迎，乌克兰外长德米特罗·库莱巴向媒体表示：“我们将欢迎任何能够帮助我们结束这场战争、归还目前在俄罗斯控制下的乌克兰领土的努力。”