布林肯到访基辅 美国向乌克兰提供2亿美元额外安全援助

美国国务卿布林肯（Anthony Blinken）1月19日对乌克兰首都基辅进行了为期1天的访问。他敦促俄罗斯总统普京在乌克兰问题上选择一条“和平的道路”。布林肯在美国驻乌克兰大使馆内发言时表示：“我强烈地、强烈地希望我们能使这一事件保持在外交和和平的道路上，但最终，这将是普京总统的决定”。布林肯警告说，如果普京不寻求外交途径，他将选择“对抗，及俄罗斯将面对后果”。

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布林肯将于周五在瑞士日内瓦会见俄罗斯外长拉夫罗夫。布林肯表示，尽管莫斯科要求，他不会在本周的会谈中对俄罗斯关于乌克兰危机的建议作出正式回应，并指双方需要探索共同点。布林肯周三在基辅向媒体表示：“我不会在那个时候向拉夫罗夫外长提交一份文件。”他说：“我们需要看看我们所处的位置，看看是否仍有机会开展外交和对话，正如我所说的，到目前为止，这是最可取的做法。”

布林肯重申，俄罗斯提出的一些想法“显然，绝对是不可能的”，比如明确禁止乌克兰加入北约。布林肯说：“我们没有提出反建议，而是提出了我们对俄罗斯对欧洲地区安全构成的挑战的关注。”他说：“我们谈到了一些领域，显然，如果有意愿，我们可以在对等的基础上取得进展，以改善每一方的安全。”

乌克兰外长德米特罗·库莱巴（Dmytro Kuleba）指出，乌方希望在华盛顿和莫斯科于日内瓦举行会谈后，俄罗斯对缓和关系的态度将更具建设性。库莱巴周三在与布林肯举行的联合新闻发布会上说：“对我们来说，这些谈判成功地改变俄罗斯的行为，使其不那么咄咄逼人，更具建设性，这是非常重要的。”

库莱巴还表示，乌克兰政府没有计划对该国东部的亲俄分离主义分子发动任何攻击。 他补充说，“这场冲突只有一个解决办法，那就是政治解决。”他指的是2014年莫斯科从乌克兰吞并克里米亚后，乌克兰东部亲俄势力与基辅政府的冲突。

布林肯指出，俄罗斯正在寻求“挑战一些非常基本的原则，这些原则是整个国际体系的基础，对于努力保持和平与安全是必要的；这些原则包括一个国家不能简单地用武力改变另一个国家的边界”。他说，“如果我们允许这些原则被违反而不受惩罚，那么我们将打开一个非常大的潘多拉魔盒。整个世界都在关注这里发生的事情。”

美国方面周三证实，在乌克兰面临遭受俄罗斯进一步入侵的威胁时，美国授权向其提供额外的2亿美元安全援助。一位美国高级官员在布林肯访问基辅时介绍称，拜登政府“上个月批准向我们的乌克兰伙伴提供2亿美元的额外防御性安全援助”。

这位美方官员说：“我们致力于维护乌克兰的主权和领土完整，并将继续向乌克兰提供它所需要的支持。”该官员没有详细说明援助计划的内容。布林肯周三还与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）进行了会晤。

乌克兰总统府的声明介绍称，泽连斯基对美国总统拜登表示感谢，感谢美国在面对现有安全挑战时对乌克兰的帮助和坚定不移的支持。泽连斯基表示，“我们的会议重申了美国对我国独立和主权的强烈支持，并重申了在没有乌克兰的情况下，不能对乌克兰作出任何决定的基本原则。”

泽连斯基说，“我们希望加强所有谈判形式的工作，为诺曼底（模式四国）峰会铺平道路。”在2014年法国以纪念诺曼底登陆为契机，邀请俄罗斯、乌克兰和德国领导人在诺曼底磋商，举行首次“诺曼底模式”四国峰会，寻求解决乌克兰危机。

会晤期间，泽连斯基和布林肯详细讨论了围绕安全和国防领域的双边合作。泽连斯基强调了加强美国援助的重要性，旨在提高乌克兰武装部队的军事力量和抵抗侵略的能力。泽连斯基说：“为了采取非常迅速的步骤使军队现代化，我们需要帮助，特别是在这样的困难时期。”

泽连斯基还表示，有必要对俄罗斯实施预防性制裁，以遏制克里姆林宫的侵略意图。在此背景下，他强调，北溪2号天然气管道项目是“一种地缘政治武器，对乌克兰和欧洲的能源安全构成威胁。”

泽伦斯基向布林肯表示：“对我们来说，加强经济合作是很重要的。我们对美国在加强我国金融系统的稳定性方面提供的实际的、重要的援助抱有兴趣。”