德总理：若俄罗斯进攻乌克兰，考虑停止北溪2号工程

德国总理朔尔茨(Olaf Scholz)1月18日表示，如果俄罗斯进一步入侵乌克兰，德国准备讨论停止北溪二号天然气管道项目。德国外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）当天另在莫斯科与俄罗斯外长拉夫罗夫会谈后表示，德国准备在与俄罗斯发生的有关乌克兰的冲突中捍卫基本价值观，即使这意味着付出高昂的经济代价。

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北约秘书长斯托尔滕贝格周二到访柏林并与朔尔茨等德方官员就俄乌边境局势等议题举行了会谈。在会后二人的联合记者会上，有记者问，“有一个问题要问总理。在您自己的党内，我们现在听到更多的声音，要求北溪2号工程不再被认为是一个私有的商业项目，但它一直是一个与某些政治条件、乌克兰（领土）的完整性、通过乌克兰继续利用该管道相联系的项目。也许如果您不能回避这个问题，可以问您，您是否仍然认为北溪2号是一个纯粹的私有商业项目？或者说如果对乌克兰有这样的攻击，这是否意味着这条管道的政治终结？这是否可以被认为是您所掌握的政治手段之一？”

朔尔茨回答说，“谢谢你的这个问题。非常清楚的是，我们确实感到有责任确保继续通过乌克兰转运天然气。我们一直感到致力于此。我们已经指出了一个特别代表，一个特使，他参与确保关于继续过境的协议及时到位。因此，我们继续感到对这一原则的承诺。”他补充说，“（德国）联邦政府，时任总理与我和时任美国外长进行了非常密切的协调，达成了协议，而且我们坚持该协议的所有内容。事情的一部分是，非常清楚，如果对乌克兰或在乌克兰进行军事干预，俄罗斯将不得不付出高昂的代价。”

德国前总理默克尔去年与美国总统拜登达成协议，根据该协议，德国承诺如果俄罗斯“以能源为武器或对乌克兰采取进一步的侵略行为”，将在国家层面采取行动，并要求欧盟进行制裁。随后有记者向朔尔茨追问，“我刚刚听到您说您不赞成向乌克兰提供军事支持。所以您不赞成向乌克兰提供军事援助。面对我刚才列举的这几点。我想问您，您是否愿意说北溪2号也是一个政治项目？即使是您所任职的前政府，即默克尔总理领导下的政府，当时也指出，这个项目当然也有政治含义。？”

朔尔茨表示，“使我们的能源供应多样化并将其置于一个新的基础之上，这确实非常重要。我们想从使用化石燃料中完全独立出来，这个政府就是如此。这是我们一个雄心勃勃的项目；它影响到石油和天然气作为我们工业化进程的能源资源。”他说，“这就是为什么我们正在启动这个政府有史以来最大的改革。我们还希望在可再生能源的帮助下提高我们的能源生产能力。到本十年末，德国将需要更多的电力，我们将从可再生能源中获得这些电力。我们的目标是继续以同样的方式。正如我所说的，我们增加我们的电力供应，但要确保它不是来自石油或天然气。”

朔尔茨说，“我们的目标是实现能源供应的多样化，从挪威、斯堪的纳维亚、北海、欧洲天然气市场获得这些供应，除了完全独立于这些资源的项目之外，我们将继续朝着这个方向努力。我们想成为无化石燃料的国家。这就是德国的国家战略。一般来说，我不能只重复我之前说过的话，联邦政府和前政府也已经和美国总统谈过。美国政府已经就如何处理这个问题达成了一致，我们将继续这一进程。”

有记者向二人提问，“英国决定向乌克兰提供反坦克武器。我很想听听您们是否对这一步骤表示理解，或者您们是否担心这一步骤可能导致与俄罗斯的局势进一步升级？”对此，朔尔茨回答称，“多年来，德国政府一直奉行一项具体战略，其中包括我们不出口致命武器。我们没有改变这一战略，因为我们承担了或当我们上台和上任时。我们在北约-俄罗斯理事会、欧安组织框架、美国和俄罗斯之间的双边会谈，以及与诺曼底模式的会谈中都奉行这一战略。”

朔尔茨说，“我们现在必须考虑如何确保目前的升级能够结束，如何确保我们能够依靠乌克兰的领土完整不受任何威胁。将不会有对乌克兰的军事侵略，也不会有任何其他的方式和手段，试图通过使用武力来实现政治变革。这就是我们正在努力的，我们的努力是什么，以及我们现在关注的谈判。”

鉴于俄乌边境紧张局势，德国外长贝尔伯克17和18日分别对乌克兰和俄罗斯进行了首次正式访问。贝尔伯克周二在莫斯科与俄外长拉夫罗夫举行了联合记者会。贝尔伯克发表的开场白比拉夫罗夫的长了近一分钟，她在结束准备好的发言时，对公职人员为其公民维护和平与安全的义务进行了一番陈述，这是对俄罗斯威胁对乌克兰发动进一步侵略的指责。

贝尔伯克说：“我们这些承担政治责任的人，最重要的职责莫过于保护我们的人民--特别是免受战争和暴力之害，我相信，我们可以通过成功的会谈来实现这一目标，而不是相互对抗，而是相互合作。”她指出，“俄罗斯要求安全保障，这一点刚刚被再次明确。我们已经准备好就相互间的协议和步骤进行严肃的对话，这将为欧洲的每个人带来更多的安全。里加人民的安全，布加勒斯特人民的安全，柏林人民的安全，圣彼得堡人民的安全。”

贝尔伯克多次强调，俄罗斯方面应对最近的安全紧张局势和关系的不稳定负责。她说，“我带着一个厚厚的讨论文件夹来的；文件夹是厚的，因为有一系列的话题，我们有重大的，有时是根本的意见分歧。但它也很厚，因为有许多问题我们看到了更多合作的机会。” 此外，她指出，德国是一个贸易国家，依靠稳定来做生意。

贝尔伯克说：“我们在维护欧洲和平秩序方面有更根本的利益，在这种秩序中，平等和有约束力的规则适用于所有人，而且所有人都可以依赖这些规则。如果没有共同的规则，所有的人都可以随时参考和依赖，那么我们欧洲的共同家园就不会有安全，无论是在经济交流中，还是在文化交流中，无论是在友谊中，还是在家庭中，甚至在我们两个国家的交流中，都是如此。”

针对拉夫罗夫提出的，关于俄罗斯没有威胁冲突的说法，贝尔伯克指出，有约10万名俄罗斯士兵被调动到乌克兰边境，“没有任何可以理解的理由”。“很难不把这看作是一种威胁，”她说。贝尔伯克表示，“我们别无选择，只能捍卫我们的共同规则，即使付出高昂的、有时是经济的代价。”

贝尔伯克说，这个代价可能包括针对北溪2号的后果，“我们已经在这个联邦政府的不同层面上一再重申，如果能源被（俄罗斯）用作武器，那么也会对这条管道产生适当的后果。”拉夫罗夫在与贝尔伯克发言时为北溪2号项目辩护，称其为 “旨在确保德国和整个欧洲的能源供应的重要项目”。他强调，该项目不应该被 “政治化”。