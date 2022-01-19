『视频』马克龙向欧洲议会阐述本届欧盟轮值主席期工作重点

2022年1月19日，法国总统马克龙，以欧盟轮值主席身份，代表27个成员国，在斯特拉斯堡欧洲议会发表演讲，阐述未来六个月工作重点。

法国总统马克龙19日前往斯特拉斯堡，将以欧盟轮值主席身份，向欧洲议会700多名议员，阐述本届欧盟轮值主席期间的工作重点，阐述他的欧洲理念，也接受议员质询。鉴于法国总统选举首轮投票将在三个月后开始，欧盟轮值主席与即将投入本国总统竞选的双重身份可能因此成为法国籍欧洲议员抨击的议题。

广告 继续浏览后续

法国自2022年1月1日起担任欧盟轮值主席国，但法国总统马克龙19日以欧盟轮值主席身份，在总部设在斯特拉斯堡的欧洲议会的演讲，才是这次轮值主席使命的真正开始。

马克龙在演讲中阐述担任欧盟轮值主席的六个月期间的工作重点。

经历了特朗普四年任期对跨大西洋伙伴关系的冲击，经历了新冠疫情的重创，建设一个强大、自主的欧洲的思路开始在欧盟内部争得更多支持。面对欧洲议会，马克龙表示，希望能共同建设一个充满未来的欧洲，一个不仅有能力应对气候、科技、数字等领域的挑战，也能应对地缘政治挑战的欧洲，一个能够把握自己未来，不依附于任何大国选择的独立的欧洲。

不过，这次欧洲议会演讲并非马克龙的一言堂。他必须接受各国议员质询。欧洲议会最大党团欧洲人民党主席，德国籍议员Manfred Weber就表示：我们需要的是行动，不是空话。社会党党团主席、西班牙籍议员Iratxe Garcia Perez也提醒说：能让法国的欧盟轮值主席任期走进历史的，只能是所有人能共同做出的努力，而不会是总统的演讲口才。

成立于1979年的欧洲议会，是唯一一个由各成员国公民直接投票选出的欧盟机制。其职能和权限也逐年扩大。马克龙在20几分钟的演讲后，一一回答议员提问与批评，接受质询5个多小时。欧洲议会有何具体职能？欢迎点击法国24电视台视频，了解详情