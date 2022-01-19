马克龙在欧洲议会发表演讲 强调欧盟应更为强大、自主

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）1月19日在位于斯特拉斯堡的欧洲议会发表讲话，阐述了法国在今年上半年担任欧盟轮值主席国期间的政策立场。马克龙在讲话中呼吁欧洲人要有“勇气”，以便欧盟能够宣称自己是一个“未来的力量”和“主权方”，以便“不依赖其他的世界大国”。

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马克龙周二的讲话时长逾30分钟，随后在场的多国欧洲议会议员与他进行了近3个小时的对话。马克龙在讲话中说，“我想告诉大家，法国在担任（欧盟）轮值主席国期间将促进我们所珍视的价值观，也许因为这些价值观被认为是理所当然的，所以在最近几年最终被削弱了。我们这一代人正在重新发现法治和民主价值观的不稳定性。”他说，“首先，政治意义上的自由民主，近年来，欧洲发明的这个政体据称已经疲惫不堪，无法面对本世纪的巨大挑战。”

马克龙指出，“然而，我想在这里说，过去几个月的情况表明，民主国家对这一大流行病的管理，包括议会辩论、新闻自由、自由和开放的研究和学术系统，促成了比专制政权的决定更能保护生命和经济（的成就）。我们一起具体证明了与一个正在形成的先入为主的想法相反的情况。这就是为什么我们将因应需要为自由民主而战。”

马克龙强调，“为捍卫我们的选举进程不受外国干涉的企图而斗争，为继续推进人民的主权而斗争。在这方面，从现在到春天，我们将继续在‘关于欧洲未来的会议’框架内取得进展。如果它提出建议，法国在担任轮值主席国期间将与德国一起，联盟协议在这些条款上非常明确给予贵议会（进行相关）立法倡议的权利。”

马克龙补充道，“为法治而战，为有普世人权的简单想法而战，必须保护这些权利不受历史的躁动及（这些运动的）领导人（地侵犯）。”他在讲话中呼吁欧洲人要具有“勇气”，以便欧盟能够宣称自己是一个“未来的力量”和“主权方”，以便“不依赖其他的世界大国”。作为这一雄心的说明，马克龙希望欧洲在面对俄罗斯时与北约组织一道建立“新的安全秩序”，并呼吁与莫斯科进行“坦诚而高要求的对话”。

马克龙表示，“接下来的几周必须引导我们成功地提出一个安全和稳定的新秩序的欧洲建议。我们必须在欧洲人中建立它，然后在北约框架内与我们的盟友分享它，然后向俄罗斯提出这一建议并进行谈判。”

马克龙说，该框架的核心是30年前与俄罗斯达成的原则。这些原则包括拒绝使用武力或胁迫，让各国“选择加入他们希望加入的联盟或机构”，“边界不可侵犯 ”和“拒绝势力范围”。马克龙强调：“我们欧洲人需要站出来维护这些固有的权利。”

在上周美国和北约与俄罗斯就俄乌边境紧张局势进行的密集外交活动中，欧盟没有参与与莫斯科的直接会谈。马克龙表示，就此前他和德国前总理默克尔提出的欧盟与俄罗斯举行直接会谈的建议被其他欧盟成员国拒绝而感到遗憾。

马克龙在讲话中还指出，在法国担任欧盟轮值主席国期间，他将推动在欧盟的《基本权利宪章》中加入堕胎权力和环境保护的条款。马克龙在讲话结束后遭到了包括代表法国极右翼政党“国民联盟”在内的多国民意代表的质询。

中右翼党团、欧洲人民党（EPP）主席，德国人曼弗雷德·韦伯（Manfred Weber）在发言中兴奋地提到了在今年4月的大选中，将与马克龙进行竞争的法国共和党候选人佩克雷丝(Valérie Pécresse)。韦伯说：“我很高兴，现在有了佩克雷丝，我们在选举中心有了一场真正的竞争。”

另一位欧洲议会议员，法国绿党的总统候选人亚尼克·雅多（Yannick Jadot）则利用他的发言机会，对马克龙在气候问题上的“不作为”进行了抨击。此外，来自“国民联盟”的法国欧洲议会议员也对马克龙的政策进行了批评。

质询环节期间，刚上任欧洲议会议长仅1天的马耳他保守派政治家梅措拉（Roberta Metsola）不得不对议员们的发言加以干预，试图将讨论从法国的国内政治争斗中拉出来。她插话说：“这不是一场国家辩论。”

德国绿党籍欧洲议会议员比蒂克菲尔(Reinhard Bütikofer）在推特上评论道，“这场欧洲议会的辩论，据称是为了讨论法国担任主席国期间2022年上半年的欧盟议程，但却变成了一场混乱的、自由竞争的法国竞选活动。”他打趣说，“太高兴了，我们可以承受，因为我们的欧盟没有真正的外部挑战。”

然而，同样来自德国绿党的欧洲议会议员林特克（Terry Reintke）却有完全相反的反应。她在推特上宣称，法国绿党同事雅多的发言捍卫了“所有欧洲环保主义者希望看到的欧洲”。