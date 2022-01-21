布林肯与拉夫罗夫会见结束 双方继续等待摸底

美国国务卿安东尼-布林肯周五表示，与莫斯科的对话将继续进行，但呼吁俄罗斯撤回其在乌克兰边境集结的军队。布林肯今天在日内瓦与俄罗斯外交部长拉夫罗夫举行会谈。据布林肯称，双方进行了 "坦率和实质性 "的讨论。布林肯还证实，华盛顿将在下周以书面形式答复莫斯科提出 "要求"。

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据法新社说，美国国务卿布林肯称与莫斯科的对话将继续进行，并证实，美国将在下周以书面答复回应俄罗斯的要求。但布林肯没有具体说明这种回应是否会针对莫斯科极其具体和详细的要求。

布林肯要求俄罗斯表明，莫斯科不会入侵其邻国乌克兰，并撤出集结在乌克兰边境的10万左右的俄罗斯军队。

布林肯还强调，美国将坚决回应 "俄罗斯的侵略，包括非军事侵略"。

据布林肯承认，“我们没有奢想今天会有重大突破，但我认为我们现在正走在理解对方关切和立场的正确道路上。”

据布林肯说，如果在乌克兰问题上取得进展，他不排除美国总统拜登总统与俄罗斯总统普京之间举行峰会的想法。

拉夫罗夫在自己的新闻发布会上说，在两人在日内瓦的一座宫殿里会面近两个小时后，普京与拜登峰会的想法还不成熟。