布林肯今与拉夫罗夫日内瓦再会面 美俄看谁更强硬

今天，1月21日星期五，俄罗斯和美国的外交首脑们正在日内瓦举行会议。美国国务卿安东尼-布林肯正在面对他的俄罗斯同行谢尔盖-拉夫罗夫。两人已经在谈论这是冲突前的最后机会会谈。或是为了鼓劲加码并向美欧示威，俄罗斯今天联合伊朗与中国展开海上军事演习。

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就乌克兰危机：美国国务卿布林肯与俄罗斯外长拉夫罗夫今天在日内瓦举行新的决定性会议。此前1月初，是布林肯与拉夫罗夫双方的顾问们会谈，但没有成功。

据本台在莫斯科的记者Anissa El Jabri报道说，在当地，俄罗斯正在加紧展示其武力。周三，与白俄罗斯部队在乌克兰和欧盟边界举行了联合军事演习。另一个威胁也迫在眉睫：俄罗斯威胁在白俄罗斯领土上要永久军事存在，甚至部署核武器。

周四，从太平洋经地中海到大西洋的全面海军行动已经展开，140艘军舰和1万名士兵被征调。与伊朗和中国的联合演习早前就宣布。

"我们不是在威胁任何人。但是我们在提出警告"，这句话是在1月17日星期一由俄罗斯副外交部长发出。昨天，俄罗斯一家亲政府的报纸做出了这样的判断说："克里姆林宫正在向美国和北约发出立场软化的信号，"并指出，声明清楚地表明这场威胁游戏已经快要偃旗息鼓。

据报道，就此，专家们意见不一，对 "普京到底想要什么 "这个问题各有预测。

美国坚持表达强硬立场。据本台在华盛顿的记者纪尧姆-诺丁（Guillaume Naudin）报道说，布林肯正是在这种精神状态下回到瑞士。坚定性，因为美国总是警告说，俄罗斯入侵乌克兰，俄罗斯必将付出昂贵的代价，包括前所未有的经济制裁，以及遭受重大的军事打击，美国已经向乌克兰批发了价值数亿美元的武器装备，同时动员了北约的东部国家成员。

在美国总统发表声明后，这种坚定的态度对美国国务卿来说更加重要，此前拜登讲话一度称俄罗斯的小规模入侵可能导致较小的反应。

莫斯科的问题是北约和北约的东扩。俄罗斯已经制定了一份非常详细的要求清单，以保证俄罗斯利益和安全。

据该报道，然而布林肯不准备讨论这个问题。而且他也不打算对这些担保要求作出书面答复。相反，美国国务卿将重申，莫斯科仍然可以选择外交途径，并表示他对两国之间更广泛的讨论持开放态度，包括军备控制问题或军事演习的透明度。