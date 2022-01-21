德企遭揭向立陶宛施压 促向中国让步

立陶宛正面临德国企业的压力，要求该国在与中国的争端中有所退让，以终止对这个波罗的海国家的封锁，而欧洲贸易官员正苦于化解这次争端。德国-波罗的海商会被点名。

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据路透社今天报道说，德国大企业对立陶宛施压，要求立陶宛对中国让步。

据知情人士表示，立陶宛正面临德国企业的压力。而中国已经向多家跨国企业施压，要求业者断绝与立陶宛的关系，否则将面临被排除在中国市场之外的命运。这个异常严厉的举措已经导致企业被卷入政治争端，同时也让中国和欧盟产生冲突。

根据涉入其中的人士的说法以及路透见到的通信内容，部分受到影响的企业已经要求立陶宛政治领袖为争端降温，否则可能面临企业出走。

许多跨国企业受到影响，但受影响最大的之一是德国汽车行业。

该报道称，在一封致立陶宛外交及经济部长的信函中，德国-波罗的海商会表示，从中国进口机械及零部件、还有立陶宛产品对中国的销售都已经停摆，部分企业可能不得不离开。该商会呼吁两位部长寻求“建设性的解决方案”以恢复与中国的关系，“这些企业的基本商业模式正面临困难，一些业者...可能别无选择，只能关闭立陶宛产线。”

一位与会人士称，上个月立陶宛总理希莫尼特(Ingrida Simonyte)会见了商界领袖，听取了他们的担忧，德国汽车零部件巨头大陆集团(Continental)高管参加了这次活动。上述知情人士称，行业整体损失高达数亿欧元，希莫尼特被告知，如果争端继续打乱全球生产，情况将进一步恶化。

据一位知情人士透露，立陶宛总统瑙塞达(Gitanas Nauseda)本周也与企业高管举行了会谈，高管们敦促他“立即缓和紧张局势”。

一位知情人士说，欧盟负责贸易事务的欧盟执委会副主席东布洛夫斯基(Valdis Dombrovskis)也试图在北京和维尔纽斯之间进行斡旋，因为未来几个月可能会举行中欧峰会。立陶宛是欧盟27个成员国之一。

争议的焦点是台湾在维尔纽斯开设一个代表处，但自从立陶宛的执政联盟去年同意支持其所称的在台湾“为自由而战的人”之后，紧张局势有所升级。如果更名去掉“台湾”一词可能会解决争端。台湾在欧洲和美国也设有办事处，但他们使用的是“台北市”的名称，避免提及台湾本身。

路透社说，但挽救两国关系将有些困难。中国外交部在给路透的声明中称，立陶宛政府背信弃义。中国外交部表示，中立关系要重回正轨，立陶宛必须首先纠正态度，以实际行动纠正错误。中方否认正在施加经济压力。

欧盟执委会一位发言人称欧盟将抵制“胁迫”，并表示，“我们支持立陶宛。立陶宛的出口也是欧盟的出口。”欧盟委员会表示正在与中国接触，以便解决这一问题，并“收集事实和证据”，以判断中国是否遵守国际贸易规则。这位发言人表示:“我们将毫不犹豫地采取行动，捍卫我们的权利。”

到目前为止，立陶宛还没有做出让步的迹象，该国总统在本周召开的商业会议上表示，现在需要靠欧盟执委会来找到解决办法。

一名不愿透露姓名的立陶宛官员表示，欧盟作为居间人介入调停，这一点至关重要。另一名官员则表示，欧盟的支持是三心二意的，欧盟官员也急着要立陶宛妥协。

路透社说，中国似乎不希望欧盟方面介入。中国外交部称，中国和立陶宛之间的问题应该也只能通过中国和立陶宛之间的双边渠道来解决，将中立问题与中欧关系联系起来...不太可能解决问题。

这场僵局威胁到立陶宛的工业，该国兴建的大量工厂主要面向出口市场，而如今数以百计装满商品和零部件的货柜前途未卜。

这已经波及到全球供应链，其中两位人士表示，就大陆集团而言，还对宝马和大众汽车等客户造成连锁反应。

据中国欧盟商会主席伍德克(Joerg Wuttke)说道，“立陶宛在中国人眼里已成为禁区，”伍德克(Joerg Wuttke)说，“欧洲公司在中国销售的产品不能将立陶宛标注为原产国。它已经从地图上消失了。”

法国贸易部长Franck Riester承诺帮助立陶宛。他说，“如果一家立陶宛公司需要中国的零部件，但由于中国的封锁而难以获得...我们将乐于帮助它与法国公司或其他欧盟国家的公司取得联系。”

法国官员表示法国正试图加快推出新的欧盟贸易保护措施。法国未来几个月将担任欧盟轮值主席国。新措施可能会在此类争端中对中国做出处罚，不过尚不清楚其他成员国是否会同意。

路透社引述一位知情人士表示，同样地欧盟方面也很难对中国采取法律行动，因为涉及到的公司不愿对外公开。