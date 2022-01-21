欧洲议会批香港人权恶化 北京反驳称香港局面大好

针对欧洲议会通过决议，批评香港人权恶化，中国官方今天回应指出，“香港海晏河清的大好局面不容干扰破坏”。欧洲议会通过“关于香港侵犯基本自由”决议，强烈谴责香港人权恶化，包括集会和新闻自由遭到限制。中国外交部驻港特派员公署发言人批评欧洲议会睁着眼睛说瞎话。

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据中央社今天报道称，回应欧洲议会批港人权，中国外交部驻港特派员公署发言人今天批评欧洲议会通过的涉港决议，声称对方“睁着眼睛说瞎话，攻击抹黑香港民主自由遭到破坏”。

发言人表示，在实施香港国安法、完善特区选举制度及落实“爱国者治港”原则后，香港局势出现了由乱转治、由治及兴的重大转折，民主发展重回正轨，“特区良政善治、海晏河清的大好局面已经形成”。

发言人批评欧洲议会对外搞“民主输出”，“甘当制造地区祸乱、荼毒无辜的帮凶”。该发言人表示，“中国人民不信邪也不怕邪。一些无良政客一再搬出制裁、抵制冬奥等卑鄙伎俩，搞政治霸凌，恰恰暴露其自大狂妄、歇斯底里……”

欧洲议会通过“关于香港侵犯基本自由”决议，强烈谴责香港人权恶化，包括集会和新闻自由遭到限制。欧洲议会呼吁港府释放所有政治犯，并撤销对于近年来所有被捕和平抗议者的指控。欧洲议会又指中国政府正试图将其威权制度对内对外合法化，敦促北京废除香港国安法，并指有关法例阻碍中欧之间的信任与合作。