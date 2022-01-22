德防长暂排除向基辅提供武器 德国阻止爱沙尼亚向乌克兰运送德制武器

德国国防部长兰布雷希特(Christine Lambrecht)在1月22日发表的一篇采访中表示，柏林暂时排除了在与俄罗斯的对峙中向乌克兰提供武器的可能性。她指出，德国将向乌克兰提供一座战地医院。据《华尔街日报》21日报导，德国正阻止其北约盟友爱沙尼亚向乌克兰运送德制武器。

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在回答记者关于德国政府对乌克兰危机的态度的问题时，德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）周五说，德国对武器出口有一个长期的“非常明确的立场”。他补充说：“近年来，我们不支持出口致命性武器”。德防长兰布雷希特在德国《星期日世界报》周六刊登的专访中重申，在俄乌边境的安全危机中，柏林暂时不会向乌克兰提供武器。她表示，向乌克兰运送武器“目前无助于化解危机”，并强调德国联邦政府在这个问题上达成了一致。

兰布雷希特在采访中说：“我可以理解，我们想支持乌克兰，这正是我们已经在做的事情。”她补充说：“乌克兰将在2月份接收一个完整的野战医院以及必要的培训，所有这些都是由德国共同资助的530万欧元。”她指出，德国“已经在联邦国防军的医院里治疗重伤的乌克兰士兵。”她说，“因此，我们站在基辅一边。我们现在必须尽一切努力来化解危机。”

俄罗斯已向其与乌克兰的边界集结了约10万名军队，并要求该国永远不要成为北约成员。本周早些时候，英国向基辅空运了2000个新型反坦克导弹发射器。英国国防大臣本·华莱士（Ben Wallace）说，“我们已经决定向乌克兰提供轻型反装甲防御武器系统”，并补充说这些系统中的第一部分已于周一交付。华莱士强调，“它们不是战略武器，对俄罗斯不构成威胁。它们是用来自卫的。”

《华尔街日报》周五报导指，德国正在阻止其北约盟友爱沙尼亚向乌克兰提供军事支持，拒绝为德国原产武器出口到基辅发放许可证。据爱沙尼亚和德国官员介绍，柏林拒绝允许第三国向乌克兰运送德制大炮。西方安全专家和乌克兰认为，在欧洲危机不断加剧之际，这一问题是对柏林武器转让政策的一次考验，也显示出美国及其欧洲盟友在针对俄罗斯在乌克兰附近的军事集结和要求达成共同回应方面面临的困难。

乌克兰国防部长奥列克西·雷兹尼科夫（Oleksii Reznikov）在接受《华尔街日报》采访时说：“德国，他们在向我们交付（武器）方面有很多犹豫”。德国官员说，这种僵局是由于有关向紧张地区出口武器的一项长期政策造成的。德国政府的一位发言人说：“管理武器出口的原则始终是一样的：无论它们是直接来自德国还是来自第三国，在这个阶段没有发出任何许可。”该发言人补充说：“目前不可能估计这个过程的结果。”

一位爱沙尼亚政府官员表示，他的政府仍在努力说服德国改变主意。爱沙尼亚国防部长的顾问克里斯托·恩·瓦加（Kristo Enn Vaga）说，“希望我们能得到德国的批准，爱沙尼亚已经表明，我们希望以任何方式实际帮助乌克兰。”乌克兰官员表示，任何武器供应都是急需的，允许爱沙尼亚送来大炮可能是其他国家送来更多德制武器系统的先例。虽然爱沙尼亚的武器不会改变战场上的态势，但德国的拒绝可能被莫斯科解读为西方国家队伍中的另一个分裂迹象。

自俄乌边境进展局势不断升温以来，美国还一直在寻求德国的承诺，即在俄罗斯进一步入侵乌克兰的情况下，停止“北溪2号”天然气管道运行。德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）表示，一旦发生军事侵略，莫斯科将付出高昂的代价，但尚未坚决承诺会停止该管道运营。