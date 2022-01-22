法总统外事顾问：若对乌克兰进行侵略，我们将作出非常强有力的反应

法国总统外事顾问博纳（Emmanuel Bonne）1月21日到访华盛顿，就俄乌边境紧张局势与美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）等拜登政府官员进行了磋商。他当天在接受美国全国公共广播电台（NPR）采访时表示，“我们必须明确表示，如果（俄罗斯）对乌克兰进行侵略，我们将作出非常强有力的反应。但在达到这一点之前，我们需要使用所有的外交手段。”

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就美俄外长周五在日内瓦举行的会议，记者提问说，“你对今天在日内瓦举行的会谈有什么看法？没有明显的突破，没有重大的宣布。有什么成就吗？”

博纳回答说，“我认为，首先，拉夫罗夫和布林肯确实可以会面，因为我们正处于欧洲高度动荡的时刻，人们交谈很重要。我认为，没有人期望对这个时代的所有挑战有任何形式的简单答案。”他补充说，“但事实是，我们正在谈论安全问题。我们正在谈论与乌克兰边境的持续危机，等等。因此，对我们所有人，美国和欧洲人来说，眼前的挑战是基本上找到一种与俄罗斯人对话的方式，并有可能找到共同关切的答案。”

记者问，“谈话当然比开枪要好。但是，当你说我们必须找到一种与俄罗斯人对话的方式时，你是否更清楚地知道一个出口匝道的方式会是什么样子？”

博纳说，“有许多问题需要在俄罗斯人和美国人所谓的战略对话中得到解决。就欧洲的战略安全对话显然需要俄罗斯作出非常重大的决定。解决乌克兰问题需要其他手段和其他的外交工具，如我们与德国领导的‘诺曼底模式’谈判。而所有这些工具都必须在这个时间内得到实施。因此，从某种意义上说，对目前的紧张局势有一种安抚作用。”

记者问，“布林肯国务卿上周在接受采访时告诉我，他不认为普京已经下定决心。如你所知，拜登总统本周说，我将引用他的话，‘我的猜测是他将采取行动，他必须做一些事情’。你怎么看？普京已经下定决心了吗？”

博纳说，“我认为，你知道，在这种情况下，一切都可能发生，这是一个更大的风险。我认为拜登总统是对的，你知道，要预测或计划最坏的情况。我不在普京的脑子里，我不能作出答复，但我知道，普京会考验我们，会考验我们的极限。”博纳续指，“因此，目前的挑战是在原则和不能接受的事情上达成非常大的共识，因此我们可以再次采取举措，以缓解紧张局势，并在最具战略性的问题上达成一致。”

记者说，“那么，听起来好消息是，普京可能仍然会被劝阻。他可能相信（进一步入侵乌克兰）这不符合他的最佳利益。但听起来这也是一个非常危险的地方，因为有这么多未知因素。误判的风险是如此之高。”

博纳表示：“正是如此。我想说，这就是主要的风险所在。事实是，你知道，在2014年，我们一起对入侵克里米亚和随后俄罗斯在顿巴斯的行动作出了反应。但普京没有被吓倒。因此，我们必须明确这一点，这当然是对的。但如果出现对乌克兰的侵略，我们会做出非常强有力的反应。但在达到这一点之前，我们需要使用所有的外交工具，而且我们相信我们仍然有足够的空间和能力来实践外交。你知道，我们不想让自己在半个欧洲的重大危机中轻言放弃。”

记者问，“拜登总统本周还表示，盟国之间存在分歧，在谈到俄罗斯入侵乌克兰会有什么后果时，并不是所有盟国都完全一致。他说的对吗？北约盟国有多团结？”

博纳说，“我认为，之前北约外长级会议以及后来北约与俄罗斯的部长会议的结果表明，我们可以达成共识，我们可以就前进的道路和需要做的事情达成一致。那么关于战术以及我们目前如何打出我们不同的牌，是的，我们可能存在分歧。”他补充说，“但在实质上，我们关心的是，你知道，我们解决顿巴斯问题，这就是我们在‘诺曼底模式’的困难条件下努力做的事情。就是基本上向俄罗斯人提供他们在发给美国和北约盟国的两份文件中的建议的答案，并且我们的答复要尽可能地进行协调。”

记者说，“我的意思是，你会看到乌克兰总统对拜登关于其口中‘小规模入侵’的评论的反应，这可能引发欧洲盟友对什么是适当的不同反应。我只想直截了当地问，拜登总统是大声说出了沉默的部分，还是他无意中说出了让人尴尬的话，使这一切变得更加复杂？”

博纳补充说，“我认为，（乌克兰）总统泽连斯基非常清楚他不能接受什么。而他的意思是（不能接受）任何形式的俄罗斯对他的国家的举措。泽伦斯基总统坚称，乌克兰已经为自己作出了选择，2014年的危机基本上导致了乌克兰比以前更明确地选择自己的阵营。乌克兰希望得到欧盟的支持，希望得到北约的支持，这是对我们所有人的基本要求，对拜登总统，但也对马克龙总统和其他欧洲领导人的基本要求。”他说，“所以我认为有点愚蠢，因为这关系到他国家的完整性。但是，我们再次想到的是，我认为这也是拜登总统的雄心壮志，我们需要在我们所处的位置上发挥外交的作用。”

记者问：“最后一个问题，对法国来说，（俄乌边境危机）的利害关系是什么？我很好奇，你知道，你将如何为美国观众回答这个问题，因为这种情况不在我们的后院发生。这对你们来说有多紧急，多危险？”

博纳说，“危险确实存在，我们决不能低估今天欧洲的战争风险，如果乌克兰的局势不能再次得到控制。这一点至关重要。为了恢复可见性和可预测性，为了确保稳定，的确，我们需要美国的参与，美国对欧洲安全的承诺，这与我们这边能做的是一致的，而且基本上与所有有能力在欧洲实现和平与安全的方面进行协调。”

值得一提的是，法国总统马克龙星期三宣布，法国愿意作为北约‘增强前沿部署’行动（EFP）的一部分，向罗马尼亚派遣法军，以强化北约东翼盟国的安全。对此，罗马尼亚总统克劳斯·约翰尼斯（Klaus Iohannis）周四在推特上用法语回应称：“我热烈欢迎埃马纽埃尔·马克龙总统宣布法国准备参与加强北约在罗马尼亚的（军事）存在。”