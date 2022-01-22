波罗的海三国向乌克兰运送美制武器 加拿大向基辅提供1.2亿加元贷款

爱沙尼亚拉脱维亚和立陶宛的国防部长1月21日发表联合声明表示，目前三方获得美国批准，向乌克兰运送美制的“标枪”反坦克导弹和“毒刺”防空导弹及相关装备。加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）还在周五宣布，加方将向乌克兰提供1.2亿加元的贷款支持。此外，捷克新任国防部长（Jana Černochová）在受访时表示，愿意向乌克兰运送或出售武器和弹药等军事物资。

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波罗的海三国防长发表的联合声明指出，“面对俄罗斯的持续侵略，爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛团结一致，致力于维护乌克兰的主权和领土完整。波罗的海国家将继续支持乌克兰，不仅在外交和政治方面，而且在加强乌克兰的自卫能力方面。鉴于俄罗斯在乌克兰境内及周边地区加大军事压力，波罗的海国家决定满足乌克兰的需求，并提供额外的国防相关援助。这一援助将进一步提高乌克兰在俄罗斯可能入侵时保卫其领土和人口的能力。”

联合声明介绍称，“爱沙尼亚将提供‘标枪’反装甲导弹，而拉脱维亚和立陶宛将提供‘毒刺’防空导弹和相关设备，以加强乌克兰的防御性军事能力。这项与国防有关的援助是在美国政府批准第三方转让向乌克兰提供美国制造的设备之后进行的。爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛及其盟国正在共同努力，迅速将安全援助移交给乌克兰。我们真诚地希望，乌克兰将面临没有必要使用这些设备，并呼吁俄罗斯联邦抓住其侵略性和不负责任的行为。”

美制“毒刺”防空导弹采用红外线导引热追踪以及紫外线物体追踪，1981年服役以来曾在阿富汗反苏联侵略战争中发挥显著作用。根据1993年《美国防空炮兵年鉴》，阿富汗民兵使用“毒刺”导弹在大约340场战斗中，总共击落了269架各式飞机，命中率达到79%，苏联在阿富汗战争中有将近一半的飞机损失来自“毒刺”导弹。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）周五在推特上写道，“我加快并授权，我们完全赞同北约盟国拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛向乌克兰转让防御性设备，以加强其对俄罗斯无端和不负责任的侵略的自卫能力。”他续称，“美国及其盟友和伙伴正站在一起，加快对乌克兰的安全援助。我们正在利用所有可用的安全合作工具，帮助乌克兰在面对俄罗斯的侵略时加强其防御。”

加拿大总理特鲁多周五还宣布将向乌克兰政府提供1.2亿加元的贷款支持。他指出：“俄罗斯的目的是破坏乌克兰的稳定，包括在经济上。这笔贷款将有助于支持乌克兰的经济复原力”。特鲁多说，“我们也在探索其他选项，以提供金融和其他支持......加拿大再次呼吁俄罗斯缓和局势，进行有意义的对话。”此外，加拿大已提出向乌方提供600万加元的技术援助赠款，以支持贷款的实施。

特鲁多补充说，这笔贷款是乌克兰的首要要求之一。乌克兰已经向加拿大请求提供军事装备和武器，但渥太华尚未对这些请求作出回应。特鲁多说，他的政府正在研究几种方案，这些方案是基于加外长梅拉妮·若利（Melanie Joly）本周在欧洲之行中收集的信息。

特鲁多说：“我们希望支持乌克兰人民应对他们所面临的挑战，因为俄罗斯咄咄逼人，在边境集结军队，干涉乌克兰政治事务，利用网络攻击和宣传来破坏乌克兰的稳定。加拿大一直是并将继续是乌克兰的朋友和盟友，我们将继续在那里支持他们，并确保乌克兰人民能够决定他们的未来，而不是普京。”

捷克国防部长切尔诺科娃19日在接受捷克《经济报》采访时表示，在与俄罗斯边境局势升级的情况下，捷克新政府希望帮助乌克兰。她证实捷克愿意向基辅运送或出售军事物资。据该部长称，向乌克兰供应武器或弹药应与其他盟国协调，包括中东欧维谢格拉德(Visegrad)集团国家、德国、奥地利或波罗的海国家。

另据英国天空新闻台20日报导，在担心俄罗斯即将发动对乌克兰的新一轮入侵的情况下，约30名英军特种作战队员已经抵达乌克兰，以帮助乌克兰武装部队训练英国赠送的新型反坦克武器。英国本周内向乌克兰空运了总约2000个反坦克导弹发射器。