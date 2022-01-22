美航母打击群驶入地中海军演 首批额外军事援助物资送抵乌克兰

美国国防部发言人1月21日宣布，从24日起将在地中海举行大规模的北约组织海军演习，美海军航空母舰“杜鲁门”号航母打击群将参与演习。这项演习正值俄乌边境局势紧张和美、俄紧张关系持续升高之际。在同一时期，俄罗斯宣布举行一系列横跨太平洋、大西洋的全面军演。此外，美国驻乌克兰大使馆当天透露指，美国对该国提供的2亿美元额外安全援助中，首批重大约20万磅的军事设备已经送抵基辅。

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美国国防部发言人约翰·柯比(John Kirby)表示，代号“海王星打击-2022”(Neptune Strike 2022)的军事演习将从1月24日开始，并一直持续到2月4日，“这次演习将展示北约组织有能力整合航空母舰打击群空军的高端海上打击力量，以支持北约的威慑和防御能力”。柯比指出，这次军事演习“早在2020年就计划好”，并不是为了因应最近俄罗斯在乌克兰边境附近的军事集结行动。

但在北约组织去年12月14日公布在网站上的信息，2022年规划的军事演习，并没有列入“海王星打击-2022”军演。柯比强调：“演习本身并不是针对乌克兰可能发生的情况而设计的…这确实是一次北约组织海上演习，目的是测试…我们希望确保并改进各种海上能力”。最近几个星期，俄罗斯在乌克兰边境集结了约10万大军，引发基辅与北约伙伴担忧，俄军可能将进一步入侵乌克兰。

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）对此表示：“我欢迎美国海军‘哈里·杜鲁门’号航母打击群将在地中海的‘海王星打击’演习中接受#约的指挥，这是跨大西洋团结的有力标志。 北约将永远做必要的事情来保护和捍卫所有盟国。”

美国拜登政府自去年以来，因为担心乌克兰边界开战，已经同意对乌克兰提供6亿5千万美元的安全援助，其中2亿美元是在去年12月间批准。美国驻乌克兰大使馆在推特上写道：“美国将继续提供类似的援助，以支持乌克兰武装部队持续捍卫乌克兰的主权和领土完整，抵抗俄罗斯入侵的努力。”乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）和该国国防部对美方的援助表达感谢。

泽连斯基周五在推特上转发了拜登的发言，并写道“感谢拜登总统为乌克兰提供的史无前例的美国外交和军事援助。”不过，值得一提的是，据福克斯新闻22日报导，美国官员告诉福克斯新闻，国务院已经命令美国驻乌克兰大使馆人员的家属最快于下周一开始撤离该国。

一位美国官员说，下周，预计国务院还将鼓励美国人开始乘坐商业航班离开乌克兰，“只要这些航班仍然可用”。报导指，先进的俄罗斯战斗机现在已经抵达乌克兰北部的白俄罗斯。五角大楼担心基辅“现在处于十字路口”，另一位官员补充说。官员们说，美国政府正计划在未来几天向乌克兰运送“大量”的武器和弹药。

美国国务卿布林肯和俄罗斯外长拉夫罗夫周五在日内瓦举行的会谈没有取得突破，尽管双方同意继续进行外交谈判。两位外交官将在美国下周提交对俄罗斯要求的正式答复后再次交谈。