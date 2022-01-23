德外长：只要欧洲议会议员仍受中国制裁，中欧投资协定就是一场闹剧

德国《南德意志报》1月21日刊登了对德国外长安娜莱娜·贝尔伯克（Annalena Baerbock）就俄乌边境紧张局势，若俄罗斯进一步入侵乌克兰，德国及其盟友将如何反应及对华关系等议题的专访。在回答中国议题时，贝尔伯克称，她已向中方外长表示，立陶宛遭到的经济胁迫是不可接受的。就德国前总理默克尔时代大力推动的《中欧全面投资协定》问题，贝尔伯克称，只要中国仍制裁欧洲议会议员，“该协定就是一场闹剧”。

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《南德意志报》的记者在专访中提问说：“立陶宛目前正受到来自中国的巨大压力，因为他扩大了与台湾的关系。面对这个利用其密切的经济关系作为施压手段的压倒性国家，德国为什么不做更多的事情来支持立陶宛？”

贝尔伯克回答说，“对立陶宛来说，最重要的事情；上周我与立陶宛外交部长谈及此事，是欧洲公司不会因为害怕中国而撤出立陶宛。中国的报复不仅是为了阻止立陶宛公司出口。这是一个分裂欧洲和阻止其他国家在立陶宛生产的企图。而恰恰是这种计算没有奏效，因为我们作为欧盟和德国作为（欧盟中）经济上最强大的国家已经明确表示，你不能把欧洲的一个国家排除在外。”

贝尔伯克说：“这表明在欧洲内部市场共同行动是多么重要。我非常高兴的是，我们欧盟刚刚启动了一个经济政策盾牌，以对抗这种胁迫性措施。我在与中国外长的会谈中也明确表示，敲诈不能成为欧洲和中国关系中的工具。”

记者问：“安格拉·默克尔为与中国达成投资协定而努力工作。这个问题已经解决吗？”

贝尔伯克说：“只要欧洲议会议员仍受中国制裁，该协定就是一场闹剧。此外，我对其内容也有保留；一方面，因为它没有履行对等原则，即没有为欧洲和中国公司创造平等机会。第二，因为遵守国际劳工组织（ILO）的标准不仅要承诺，而且必须得到保证，特别是在禁止强迫劳动方面。”

就俄乌边境紧张局势，记者提问：“美国总统拜登指出，北约内部在如何应对低于全面入侵水平的俄罗斯侵略方面存在意见分歧。（北约国家领导人）反复引用的统一性有多远，你认为威胁的严重后果从什么门槛开始？

贝尔伯克表示，“在这个问题上，我认为合作伙伴之间没有异议。我们完全同意，任何新的侵犯乌克兰边界的行为都会造成严重后果。这就是为什么我们确定了一长串的行动选项，正是因为我们必须为不同的情况做好准备，从破坏行为到关闭关键基础设施。2014年，低门槛升级和混合攻击的策略让我们措手不及。今天，我们为此做好了准备。”

记者追问：“你还以德国的历史责任来证明你拒绝（向乌克兰）交付武器的理由。我们只对俄罗斯负责吗？”

贝尔伯克说：“我们对前苏联的所有国家都有责任，因为过去我们给那里的数百万人带来了最严重的痛苦。这就是为什么德国外交政策存在的理由是为欧洲的和平与安全作出一切努力。然而，在21世纪，军事威慑只是一种手段。在一个相互关联的世界里，切断一个国家的国际供应链或限制支付交易的可能性可能比提供武器的影响大得多。”