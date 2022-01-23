德总理指对俄罗斯实施潜在制裁时要“谨慎”行事

据《南德意志报》1月23日报导，德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）在接受该报专访时就当下俄乌边境紧张局势呼吁，就乌克兰问题对俄罗斯实施潜在制裁时要“谨慎”行事。

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在回答了《南德意志报》记者提出的多个应对新冠疫情的问题后，记者提问称：“除了大流行病，围绕乌克兰的危机也占据了你的时间。人们应该对欧洲（发生）战争感到恐惧吗？”

朔尔茨回答说：“我们正处于一个非常严重的局面。不能忽视的是，俄罗斯在与乌克兰的边境地区集结了十万名士兵和大量的军事装备。对此没有合理的解释。这是对欧洲和平与安全的一种威胁。边界不受质疑的事实是缓和政策和1990年后的谅解的成就之一，就像国家的领土完整。这意味着，我们不会因为旧的书籍中可能有不同的边界而强行移动国家边界。必须适用法律和规则，而不是军事力量。”

记者问：“社民党中的许多人都记得（冷战中与苏联的）这种缓和政策。（西德首位社民党总理）维利·勃兰特今天会不会和俄罗斯谈起保证乌克兰和其他国家不会加入北约的问题？”

朔尔茨说，“维利·勃兰特和赫尔穆特·施密特（前总理）会像我一样，像我们在北约的盟友一样，像美国总统和欧盟一样提出这个问题。只有在不存在不允许各国决定自身发展的势力范围概念的情况下，才能存在《赫尔辛基最后文件》中所说的欧洲的安全与合作。吞并克里米亚是俄罗斯对这些原则的严重违反。乌克兰东部的局势仍然危险，也违反了这些原则。如果提到维利·勃兰特和赫尔穆特·施密特，领土完整和国家的自决权是不可分割的。”

记者问：“那么，没有保证防止北约进一步向东扩张？”

朔尔茨说：“目前，更多的东欧国家加入北约的问题根本没有列入议程。俄罗斯的要求有什么意义呢？不可能有这样的保证。”

记者问：“在社民党内，拉尔夫·施特格纳警告西方‘战争叫嚣’，其他人则要求向普京发出明确信息。总理（您）什么时候会作出决断呢？”

朔尔茨说：“我已经制定了明确的词语--它们适用。而德国政府，我们欧洲人与美国政府达成的共识也适用，即如果对乌克兰进行军事侵略，俄罗斯将付出高昂的代价。”

记者提到，“社民党议会党团领导人罗尔夫•明泽尼希希望建立一个泛欧安全秩序，其中北约可以在某个时候被废除。这也是你的一个梦吗？”

朔尔茨说：“我们都知道，跨大西洋防务联盟是必要的。作为民主国家，我们在北约中汇集了我们的安全利益。在这一点上，我们是一致的。”

记者问：“你谈到了俄罗斯在发动攻击时将面临的高昂成本。创造清晰度，让普京明确知道他受到什么威胁不是很好吗？”

朔尔茨说：“在盟友的圈子里，我们就可能的措施达成一致。这很好。我们必须能够在发生紧急情况时采取行动。而我们将是（如此）。”

记者：“你们已经不再将北溪2号管道排除在可能的制裁之外。当涉及到天然气管道或像Swift这样的支付系统时，德国是否准备自己接受高昂成本？”

朔尔茨表示：“在这种情况下，我们将明智地采取行动，我们希望这种情况不会发生。鉴于对辩论的一些贡献，必须再次指出，我们所做的一切是为了防止进一步升级。为此，我们启动了所有的外交渠道。谨慎的态度决定了我们要选择对那些违反我们共同建立的原则的人产生最大影响的措施。同时，我们必须考虑自己的后果。任何人都不应该抱有幻想，认为有任何措施对我们没有影响。”