拉脱维亚外长：俾斯麦曾说过，边境上的征服者不会被雄辩所阻挡

德国国防部长兰布雷希特(Christine Lambrecht)1月22日重申，柏林暂时排除了在与俄罗斯的对峙中向乌克兰提供武器的可能性。据《华尔街日报》21日报导，德国正阻止其北约盟友爱沙尼亚向乌克兰运送德制武器。拉脱维亚外交部长林克维奇斯（Edgars Rinkevics）周六在推特上借用普鲁士首相俾斯麦的名言暗讽说：“边境上的征服者不会被雄辩所阻挡。”

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波罗的海三国防长21日发表联合声明表示，目前三方获得美国批准，向乌克兰运送美制的“标枪”反坦克导弹和“毒刺”防空导弹及相关装备。乌克兰的北约合作伙伴，诸如美国、英国、加拿大等国也分别在俄乌边境局势紧张之际向基辅提供了军事或资金援助。同为北约成员的德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）周五强调，德国对武器出口有一个长期的“非常明确的立场”。他补充说：“近年来，我们不支持出口致命性武器”。

德国防长兰布雷希特在最新的一次采访中说：“我可以理解，我们想支持乌克兰，这正是我们已经在做的事情。”她补充说：“乌克兰将在2月份接收一个完整的野战医院以及必要的培训，所有这些都是由德国共同资助的530万欧元。”兰布雷希特指出，德国“已经在联邦国防军的医院里治疗重伤的乌克兰士兵。”她说，“因此，我们站在基辅一边。我们现在必须尽一切努力来化解危机。”

《华尔街日报》周五报导指，德国正在阻止其北约盟友爱沙尼亚向乌克兰提供军事支持，拒绝为德国原产武器出口到基辅发放许可证。据爱沙尼亚和德国官员介绍，柏林拒绝允许第三国向乌克兰运送德制大炮。

火上浇油的是，现已辞职的德国海军总监舍恩巴赫（Kay-Achim Schönbach）周五在印度的一间智库，就乌克兰申请加入北约的问题发表其个人观点称：“乌克兰不能满足（加入北约）的要求，因为其在顿巴斯地区被俄罗斯军队或他们所谓的民兵占领。”他还提到：“克里米亚半岛失去了，永远不会回来”等争议性言论。

乌克兰外交部周六表示，已经为此召见了德国驻乌克兰大使，强调舍恩巴赫的言论“绝对不可接受”。乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）还通过推特指出：“乌克兰感谢德国自2014年以来已经提供的支持，以及为解决俄乌武装冲突所做的外交努力。但德国目前的声明令人失望，与这种支持和努力背道而驰。”

库列巴补充说，“德国伙伴必须停止以这种言行破坏团结，鼓励（俄罗斯总统）弗拉基米尔·普京对乌克兰发动新的攻击。”基辅还强调其对德国政府“未能向乌克兰提供防御武器”的立场“深感失望”。

乌克兰驻德大使梅尔尼克（Andriy Melnyk）22日在接受德国《世界报》采访时表示，舍恩巴赫的辞职是不够的，并呼吁德国政府从根本上改变其在俄乌冲突中的立场。梅尔尼克说：“我们欢迎舍恩巴赫先生提出辞职”， 然而，这种发言留下了“一个烂摊子”，“极大地质疑了德国的国际信誉和可靠性，不仅是从乌克兰的角度来看”。

梅尔尼克说，舍恩巴赫将军的声明“让整个乌克兰公众深感震惊”。他还称：“乌克兰人也不自觉地感到想起了纳粹占领时期的恐怖，当时乌克兰人被这种居高临下的态度视为次等人”。