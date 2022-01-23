法国欧洲事务国务秘书：欧盟应与俄罗斯对话，西方必须保持团结

法国主管欧洲事务的国务秘书博纳（Clément Beaune）1月23日在接受采访时表示，法国主张欧盟和俄罗斯就欧洲的安全架构进行直接对话。就当下俄乌边境的紧张局势，博纳指出，法国国内“有些人正在利用这一点说我们应该退出北约，在这种时候这将是疯狂的（想法）。”

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博纳周日在接受多家媒体采访时指出：“我们作为欧盟（......）必须有建议，与俄罗斯进行有组织的定期对话，同时保持坚定立场。”在他看来，俄罗斯总统普京更青睐与美国直接对话，因为这“让我们想起了冷战时期和超级大国间的冲突”，也有可能让普京“分化”欧洲人。

博纳强调：“我们必须做的是作为西方人保持团结，作为欧洲人存在”。就面对俄乌紧张局势，欧盟做得够吗？的提问，博纳直言：“也许当下还没有（做的足够多）”。

法国总统马克龙周三已经在欧洲议会议员面前呼吁欧盟和俄罗斯就“欧洲安全新秩序”进行对话。马克龙在当时说，“我们必须在欧洲人中建立安全新秩序，然后在北约框架内与我们的盟友分享它，然后向俄罗斯提出它进行谈判。”

就马克龙的方案是否会引起北约盟友之间的猜疑，博纳说：“我们如果相互对抗，那就错了，分裂将是我们能给俄罗斯的最好礼物。”

博纳指出，短期内法德正准备重启“诺曼底模式”会谈，以在俄罗斯和乌克兰之间进行调解。他提到了其他的相关 “倡议”和法俄总统计划在未来几天举行会谈，但没有进一步细节。

博纳还认为，在外交途径尚未用尽的情况下，谈论俄罗斯在乌克兰“被军靴的声音”是“不合理的”。他说：“我们看到的军队、坦克、卡车的移动......从那里定论弗拉基米尔·普京究竟想要什么，俄罗斯想要什么，我们必须小心。没有人确切知道”。

博纳表示：“与俄罗斯的这些紧张局势并不完全是新情况，也不可能在未来不会再次发生”，他强调，法国打算“表现出极大的稳固性。我听说有些人正在利用这一点说我们应该离开北约。在这种时候给人以西方人之间存在分歧的印象是很疯狂的。”

博纳解释了法国在解决这一冲突中的重要作用：“在波罗的海国家，我们已经（部署）有300多名士兵。在罗马尼亚，总统表示我们可以加强北约联盟的这个侧翼。”他补充说，“这些是我们能够发出的坚定和团结的最佳信号。”