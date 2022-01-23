英国公开指控俄罗斯欲在基辅扶植亲俄政权

随着俄乌边境局势持续升温，已运送军用物资帮助乌克兰的英国政府1月22日打破外交惯例，英国外交部公开发表声明指控克里姆林宫寻求在乌克兰扶植一个亲俄政权。英方披露称，“作为入侵计划的一部分”，俄罗斯的情报官员一直在跟几名前乌克兰政要保持联系。

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英国外交部周六发表的声明称：“我们有信息表明，俄罗斯政府在考虑是否入侵和占领乌克兰时，正在寻求在基辅安插一位亲俄领导人。前乌克兰议员穆拉耶夫（Yevhen Murayev）被视为潜在候选人。” 据媒体介绍，45岁的穆拉耶夫被认为是一位亲俄罗斯的政治家，反对乌克兰与西方融合。他是亲俄新兴小党派“我们的”党（Nashi）的领导人，该党派目前在乌克兰议会没有席位。

英方的声明续指，“我们有信息表明，俄罗斯情报部门与许多前乌克兰政治家们保持联系，包括曾担任乌克兰第一副总理的阿尔布佐夫（Serhiy Arbuzov）和克鲁耶夫（Andriy Kluyev），前乌克兰国家安全与国防事务委员会副主席兼总理阿扎罗夫（Mykola Azarov）。”英方表示，其中一些人与目前参与计划攻击乌克兰的俄罗斯情报人员有联系。但英国外交部拒绝提供支持这一指控的证据，也没有说明俄罗斯可能会用何种手段在基辅建立亲俄政府。

英国外交大臣特拉斯（Elizabeth Truss）在声明中称：“今天公布的信息照亮了俄罗斯旨在颠覆乌克兰的活动范围，也是对克里姆林宫思维的一种洞察。“她强调：“俄罗斯必须缓和局势，结束其侵略和造谣运动，并寻求外交途径。正如英国和我们的合作伙伴一再表示的那样，俄罗斯对乌克兰的任何军事入侵都将是一个巨大的战略错误，并将付出严重的代价。”

特拉斯还在推特上强调：“我们不会容忍克里姆林宫在乌克兰建立亲俄领导层的阴谋。克里姆林宫知道军事入侵将是一个巨大的战略错误，英国和我们的合作伙伴将使俄罗斯付出沉重的代价。”英国外交部重申：“英国对乌克兰的立场也很明确。我们毫不含糊地支持其在国际公认边界内的主权和领土完整，包括克里米亚（在内）。乌克兰是一个独立的、主权的国家。”

对此，俄罗斯外交部在推特上表示，英国外交部在散布虚假信息，并敦促其“停止这些挑衅活动”、“停止散布胡言乱语”。本周，英国向乌克兰提供了约2000件反坦克导弹发射装置以及军事训练团队，以防御俄罗斯入侵的威胁。据悉，特拉斯将于2月访问莫斯科，与俄罗斯外长拉夫罗夫会面，而俄罗斯国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）和英国国防大臣本·华莱士（Robert Ben Lobban Wallace）也已同意举行会谈。