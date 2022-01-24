北约向东翼增派战机和军舰 爱沙尼亚总理：对俄罗斯最大的威慑是美国国旗

北约1月24日通过声明表示，北约盟国正在将部队置于待命状态，并向北约在东欧的军事部署增派舰艇和战斗机，在俄罗斯继续于乌克兰及其周边地区进行军事集结之际，加强盟国的威慑和防御。 爱沙尼亚总理卡拉斯（Kaja Kallas）另在接受英国《金融时报》采访时呼吁，美国向波罗的海地区派驻更多军事人员以威慑俄罗斯。她敦促西方国家保持团结，不要对莫斯科作出“哪怕是最小的让步”。

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北约星期一发表的声明指出，“在过去的几天里，一些盟国已经宣布了关于目前或即将进行的军事部署。丹麦正在向波罗的海派遣一艘护卫舰，并准备向立陶宛部署四架F-16战斗机，以支持北约在该地区的长期空中警戒任务。”

声明续指，“西班牙正在派遣（西班牙海军）舰艇加入北约海军部队，并正在考虑向保加利亚派遣战斗机。法国已经表示准备在北约的指挥下向罗马尼亚派遣部队。荷兰将从4月起向保加利亚派遣两架F-35战斗机，以支持北约在该地区的空中警戒活动，并为北约的反应部队安排一艘舰艇和陆上部队待命。美国也明确表示，正在考虑增加其在联盟东部地区的军事存在。”

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）表示：“我欢迎盟国向北约提供额外的部队。北约将继续采取一切必要措施来保护和捍卫所有盟国，包括加强联盟的东部地区。我们将始终应对安全环境的任何恶化，包括通过加强我们的集体防御。”

声明强调，“北约是一个防御性联盟。为了应对俄罗斯在2014年对克里米亚的非法吞并，北约增加了在联盟东部的存在，包括在爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和波兰的四个多国战斗群。这些部队分别由英国、加拿大、德国和美国领导，是多国部队，而且随时可以作战。他们的存在明确表明，对一个盟国的攻击将被视为对整个联盟的攻击。在2014年之前，联盟的东部地区没有（部署）北约部队。”2014年，俄罗斯动用武力吞并了克里米亚半岛。稍后，乌克兰东部又爆发了乌克兰政府军同亲俄武装之间的军事冲突。

此外，爱沙尼亚总理卡拉斯在《金融时报》周一刊登的专访中表示，无论俄罗斯是否入侵乌克兰，北约都应加强其在爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛的东翼盟国防御。她补充说，爱沙尼亚希望看到“强大的盟国出现在我们的地区”，这是对美国军队驻扎在波罗的海地区的间接呼吁，因为其是唯一没有在该地区驻军的北约大国。

卡拉斯强调：“最大的威慑力是你有强大的朋友。如果你在学校被欺负，如果你有强壮的年长朋友，欺负你的人就不会欺负你，这和威慑力是一样的......对俄罗斯最大的威慑是一面美国国旗。”

卡拉斯还表示，俄罗斯向北约提出的要求“显然是蛮横无理的”，而且是符合前苏联外长葛罗米柯（Andrei Gromyko）理论的谈判模式的一部分，即作出最大限度要求，发出最后通牒，寸步不让。

卡拉斯补充说：“俄罗斯制造了一个问题，现在又威胁要通过蛮横的要求来解决这个问题。最大的问题是：西方的反应是什么？西方、北约、欧盟一直非常团结。这对俄罗斯人来说是一个糟糕的惊喜。我们必须保持这条路线的一致性。”

卡拉斯指出，若与莫斯科作出一些妥协听起来可能是“小事”，如限制军事演习或军备控制，但北约应该加以抵制。她说：“西方和北约应该向俄罗斯提供什么来缓和局势？这个问题已经是一个陷阱了。北约并没有造成这种局面。唯一能够缓和局势的是俄罗斯。”

卡拉斯坚称，她没有看到西方盟友“团结中的裂痕”，尽管最近对法国总统马克龙呼吁欧洲与俄罗斯进行对话表示担忧。卡拉斯说：“我们可能在战术上有不同的想法，但马克龙是真正意义上的欧洲人，总的来说欧洲对莫斯科是团结的”。

卡拉斯说：“无论如何，我们都希望看到这一点，加强北约的东翼。不仅仅是如果他们入侵乌克兰；我们长期以来一直在推动这一点。”爱沙尼亚是少数几个达到国防开支占GDP2%目标的北约国家之一，该国上周还宣布大幅增加军事开支，在2025年前将其提高3.8亿欧元。爱沙尼亚还向基辅支援反坦克导弹，帮助乌克兰抵御俄罗斯的潜在侵略。

卡拉斯说，爱沙尼亚将提前执行已经制定的军事采购计划，将国防支出提高到GDP的约2.4%。她敦促其他欧洲国家也提高其国防开支，这是美国历任总统，特别是特朗普政府时期长期以来的要求。

卡拉斯补充说：“重要的是，我们要做我们自己的份内事，我们也希望我们的盟友能做他们的份内事……对于较强大的盟国来说，总是有一个问题，那就是我们不依靠你们，我们正在付出我们的份额。其他欧洲国家也应该（将国防开支）增加到（GDP的）2%。”