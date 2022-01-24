德外长提向基辅提供经济支持 基民盟新主席：决不能阻止用防御性武器支持乌克兰

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）1月24日出席了在布鲁塞尔举行的欧盟外长会议。针对乌克兰等国近日对柏林在应对俄乌边境紧张局势表达的不满，贝尔伯克承诺将给予乌克兰支持，并指出“经济稳定”是德国可以提供支持的“决定性措施之一”。此外，德国前总理默克尔所属政党，基民盟的新任主席默茨（Friedrich Merz）当天表示，“德国决不能阻止用防御性武器支持乌克兰。”

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贝尔伯克周一向媒体表示：“重要的是，我们要特别牢记乌克兰的经济形势。”她补充说，“在财政和经济支持方面，我们非常密切地站在乌克兰一边。”贝尔伯克誓言要支持乌克兰，并认为”经济稳定“是德国可以提供支持的“决定性措施之一”。但她没有提供关于具体对乌克兰进行经济支持的任何细节。

在她作出这一表态的同一天，欧盟委员会主冯德莱恩（Ursula von der Leyen）提出了一个12亿欧元的对乌紧急宏观财政援助一揽子计划，以“帮助乌克兰现在解决其因冲突而产生的融资需求”。这笔钱仍需要得到欧盟国家首脑和欧洲议会的批准。

虽然贝尔伯克周一谈到了向乌克兰提供经济和财政援助，但德国政府发言人在柏林表示，德方对向乌克兰出口武器的立场，即使是在防御性武器系统方面，仍然“没有改变”。该发言人进一步表示，政府“尚未做出决定”是否允许爱沙尼亚的榴弹炮出口到乌克兰。该发言人说，“我不能准确地说”何时会做出决定，“但这不是几个月（就能解决）的问题。”

直到目前为止，德国政府拒绝向乌克兰提供武器，以帮助该国抵御潜在的俄罗斯入侵。德方还阻止了爱沙尼亚向乌克兰运送德制武器。德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）在上周五说，德国对武器出口有一个长期的“非常明确的立场”。他补充说，出于历史原因，“近年来，我们不支持出口致命性武器”。

朔尔茨上周才犹豫地宣布，如果俄罗斯进一步入侵乌克兰，必须讨论所有选项：包括停止有争议的俄罗斯至德国的北溪2号天然气管道，而乌克兰一直反对这一管道的运营。

值得一提的是，在上周六才当选反对党，基民盟新任党主席的默茨（Friedrich Merz）星期一通过推特表态称：“德国绝不能阻止对乌克兰的防御性武器支持，既是出于对我们历史的责任，也是为了确保欧洲的政治和平秩序，俄罗斯也已经对此作出承诺。”

在德国的相关辩论中，双方现在都在用历史作为论据。执政的中左翼人士说，德国历史意味着不应将德国武器运往乌克兰。在野的中右翼人士说，德国历史意味着德国的防御性武器应该运往乌克兰。