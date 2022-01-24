拜登即将与北约、欧盟和英法德意等国领导人举行集体视频会议

自华盛顿方面消息，美国总统拜登将于当时时间1月24日下午3点与包括英法德意等国在内的欧洲国家领导人、欧盟和北约领导人召开集体视频会议，讨论俄罗斯军队在乌克兰边境大规模集结的问题。

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白宫在一份声明中说，定于华盛顿下午3点进行的安全视频通话是“我们与跨大西洋盟国和合作伙伴密切磋商和协调以应对俄罗斯在乌克兰边界的军事集结的一部分”。

据了解，参加视频会议的有欧盟委员会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席米歇尔、法国总统马克龙、英国首相约翰逊和德国总理朔尔茨。此外，意大利总理德拉吉、北约秘书长斯托尔滕贝格和波兰总统杜达也将参加视频会议。会议将在白宫战情室举行，不对媒体开放。

美国有线电视新闻网（CNN）周一稍早前报导指，据多位美国和国防官员称，拜登政府正处于确定其要派往东欧的具体军事单位，并下达军事命令的最后阶段，以努力威慑在与乌克兰边境集结了数万名军队的俄罗斯。

报导指，乌克兰国防部的最新情报评估发现，俄罗斯目前已在该地区部署了超过12.7万名军队，而美国官员则表示，俄罗斯随时都有可能发动入侵。美国官员仍然不知道俄罗斯总统普京重兵压境乌克兰的打算，或者他是否已经决定入侵乌克兰。但一些看过情报的官员说，有证据表明俄罗斯正计划试图攻占基辅并推翻政府，正如CNN之前所报道的那样。