拜登考虑向北约东翼盟国增派数千美军 若情况恶化增援美军可增加十倍

由于对俄罗斯或进一步入侵乌克兰的担忧加剧，《纽约时报》1月23日援引美国官员的话称，拜登总统正在考虑向波罗的海国家和东欧部署数千名美国士兵以及军舰和战机。此前，美国国务院已下令其外交官家属离开基辅，“因为俄罗斯军事行动的持续威胁”，美国还建议其公民不要前往乌克兰。

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报导指，此举将标志着拜登政府在处理俄乌边境紧张局势问题上的重大转折。由于担心激怒俄罗斯会致其进一步入侵乌克兰，拜登政府一直采取克制的方式应对该问题。但是随着俄罗斯总统普京加大其对乌克兰的威胁行动，美国与俄罗斯官员之间的会谈也未能阻止他，拜登政府正在放弃其不挑衅策略。

拜登政府官员称，1月22日在总统度假地马里兰州戴维营（Camp David）举行的会议上，五角大楼高级官员向拜登提出多个方案，这些方案将把美国的军事资产转移到距离俄乌对峙边境更近的地方，包括向东欧国家派遣1000至5000名军人，如果局势恶化，增兵数量或将提高10倍。拜登预计最早将在本周就相关方案做出决定。

拜登政府官员指出，随着俄罗斯加大对乌克兰的威胁，包括在俄乌边境集结超过10万名士兵并部署武器，还在白俄罗斯驻扎俄罗斯军队，拜登正在权衡增兵事宜。1月22日，英国指责俄罗斯欲在基辅扶植亲俄政权。波兰国防部称，目前大约4000名美国士兵和1000名北约士兵驻扎在波兰，大约4000名北约士兵驻扎在波罗的海国家。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在周日播出的哥伦比亚广播公司（CBS）“面向全国”节目的采访中说：“即使我们在从事外交工作，我们也非常注重建立防御，建立威慑力。”他表示，“如果俄罗斯再次实施侵略行为，北约本身将继续以重要方式得到加强。所有这些（选项）都摆在桌上。”

报导指，在一段时间以来对向乌克兰提供多少军事支持的问题持保留态度后，拜登官员最近警告说，如果普京决定攻击乌克兰，美国可能会支持乌克兰相应的抵抗力量。拜登政府官员亦指，向北约东翼，包括爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛增派数千名美国军队，正是普京口中想要避免的情况，因为他看到西方军事联盟越来越接近俄罗斯自己的边界。

拜登上周的新闻发布会上说，他曾告诫普京，俄罗斯对乌克兰的入侵将促使华盛顿向该地区派遣更多部队。拜登说：“如果他真的采取行动，我们实际上将增加在波兰、罗马尼亚等地的部队存在。他们是北约的一部分。”

曾在美国国防部负责欧洲和北约政策的前高级官员汤森（Jim Townsend）说，拜登政府的提议仍然不够：“要阻止普京，这可能太少太晚了。如果俄罗斯人在几周后真的入侵乌克兰，这5000人应该只是美国和盟国部队强化存在的一个首付。西欧应该再次成为一个武装阵营。”

在周六戴维营的会议上，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）和参谋长联席会议主席马克·米利（Mark Milley）通过视频参加了与拜登和国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）等人的会议。美国政府官员们说，如果拜登批准向北约东翼国家强化部署，一些部队将来自美国，而其他部队将从欧洲其他地区转移到联盟中更脆弱的国家。

美国官员没有详细描述正在审查的地面部队增援情况，但现任和前任指挥官表示，这些部队应包括更多的防空、工程、后勤和炮兵部队。除部队外，拜登先生还可能批准向该地区增派战机。报导指，拜登政府对俄罗斯可能在边境部署战术核武器的任何迹象特别感兴趣，俄罗斯官员曾表示此举可能是一种选择。

据了解，在乌克兰现有150多名美国军事顾问，他们是多年来在该国西部远离前线的利沃夫附近的训练场上工作的培训人员。目前的小组包括美军特种作战部队。美国官员介绍指，大约十几个盟国的军事顾问也在乌克兰。包括英国、加拿大、立陶宛和波兰在内的几个北约国家定期向该国派遣军事顾问。

在俄罗斯全面入侵的情况下，美国打算将其军事顾问人员迅速调离该国。但一位美国官员说，一些美国人有可能留下来为首都基辅的乌克兰官员提供建议，或提供前线支持。

乌克兰国防部长雷兹尼科夫（Oleksii Reznikov）周日表示，乌克兰已从美国收到第二批武器，作为总额为2亿美元额外国防援助的一部分。雷兹尼科夫在推特上写道：“基辅的第二架飞机！超过 80 吨武器从我们的美国朋友那里加强了乌克兰的防御能力！这还不是结束。”周六，从华盛顿去年 12 月批准的包裹中运出的近90吨安全援助（包括致命武器和弹药）抵达乌克兰首都。

作为美国行动的一部分，《华盛顿邮报》援引美国官员的话说，如果俄罗斯入侵乌克兰，拜登政府威胁要对俄罗斯在人工智能、超计算和民用航空航天领域的出口实施新的限制。美国官员表示，他们正在与欧洲和亚洲盟友合作，制定旨在阻止重要零部件流入俄罗斯工业的制裁版本等措施。