欧盟宣布向基辅提供12亿欧元紧急财政援助计划，再追加1.2亿欧元对乌今年赠款

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）1月24日在布鲁塞尔召开记者会宣布，欧盟决定向乌克兰政府提供一个由紧急贷款和赠款组成的新的财政援助方案。该方案包括，一个新的12亿欧元的对乌紧急宏观财政援助一揽子计划，帮助乌克兰解决当下其因潜在冲突而产生的融资需求。欧盟委员会今年还将把对乌克兰的双边援助赠款几乎增加一倍，将再拨款1.2亿欧元。此外，欧盟承诺在未来动用60亿欧元的投资资金，帮助乌克兰实现长期的现代化。

广告 继续浏览后续

冯德莱恩在周一的记者会上表示：“上周五，我与（乌克兰总统）泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）进行了交谈，评估俄罗斯的侵略行动在乌克兰造成的局势。我们讨论了欧盟如何在近期和中期内继续支持乌克兰。一如既往，欧盟在这些困难的情况下与乌克兰站在一起。我们的决心是坚定的。欧盟已经向乌克兰提供了大量的援助，既支持该国的经济复原和现代化，也特别支持其抗击新冠疫情。自2014年以来，欧盟和欧洲金融机构已向该国分配了超过170亿欧元的赠款和贷款。”

冯德莱恩说：“今天，我宣布向该国提供一个由紧急贷款和赠款组成的新的财政援助方案。首先，欧盟委员会提出了一个新的12亿欧元的紧急宏观财政援助一揽子计划（MFA）。这个一揽子计划将帮助乌克兰现在解决其因冲突而产生的融资需求。我们指望欧洲理事会和欧洲议会尽快通过这一紧急宏观财政援助计划。”

冯德莱恩说：“然后，我们将着手迅速支付第一批6亿欧元的资金。此外，我们将很快开始制定第二个较长期的宏观财政援助一揽子计划，以支持乌克兰的现代化努力。第二，欧盟委员会今年将把对乌克兰的双边援助赠款几乎增加一倍。将再拨出1.2亿欧元。这种支持将加强乌克兰的国家建设和复原力的努力。”

冯德莱恩表示：“除此之外，我们将继续投资于乌克兰的未来，这要归功于我们的国家投资计划。该计划旨在利用超过60亿欧元的投资。让我再一次明确指出。乌克兰是一个自由和主权的国家。它做出了自己的选择。欧盟将继续站在乌克兰身边。”

泽连斯基随后通过推特表示：“衷心感谢冯德莱恩主席，感谢欧盟及时决定向乌克兰提供12亿欧元的宏观财政援助。强大的乌克兰是欧洲安全的关键。欧盟再次表明其对乌克兰的坚定支持。”

乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）在推特上写道：“感谢欧盟和博雷利高级代表决定向乌克兰提供12亿欧元的宏观金融支持。对我们共同的金融稳定进行了及时的投资。乌克兰和欧盟共同努力，应对俄罗斯升级带来的经济挑战#团结一致的力量。”

此外，泽连斯基周一在参加乌克兰对外情报日会议时向政府官员强调：“今天，我们国家面临着极其危险的威胁，包括对主权、领土完整和统一的威胁。在这个关键时期，有效的情报工作发挥着极其重要的作用。”他指出，“关于敌人在所有领域的计划和行动的信息是在困难情况下做出及时和正确决定的可靠保证。”