欧盟：“势力范围”的概念在21世纪无立足之地

1月24日，欧盟外长会议在比利时布鲁塞尔举行。会后，欧洲理事会就欧洲安全局势通过声明表示，“势力范围的概念在21世纪无立足之地。”

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声明称：“欧洲理事会批准了关于欧洲安全局势的结论，宣称欧洲安全是不可分割的，对欧洲安全秩序的任何挑战都会影响到欧盟及其成员国的安全。在结论中，欧洲理事会谴责俄罗斯对乌克兰的持续侵略行动和威胁，它呼吁俄罗斯缓和局势，遵守国际法，并通过既定国际机制建设性地参与对话。正如欧盟国家元首和政府首脑在2021年12月的欧洲理事会会议上所说，俄罗斯对乌克兰的任何进一步军事侵略都将产生巨大的后果和严重的代价。”

声明称：“欧盟确认，坚定不移地支持乌克兰和其他东部邻国伙伴在其国际公认边界内的独立、主权和领土完整，并呼吁俄罗斯重新建设性地参与现有的国际框架，以可持续地和平解决冲突。欧洲理事会重申欧盟的统一做法以及与美国、北约、乌克兰和其他伙伴国家正在进行的有力合作和协调。欧洲理事会重申，必须进一步加强欧盟及其亲密伙伴的复原力和应对能力，包括在打击网络和混合攻击、外国信息操纵和干扰，包括虚假信息方面。”

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）星期一通过推特强调：“欧洲安全是不可分割的。‘势力范围’的概念在21世纪无立足之地。对欧洲安全秩序的任何挑战都会影响欧盟和成员国的安全。今天，我们与部长们一起巩固了我们的立场。”

此外，英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）到访布鲁塞尔分别与欧委会副主席塞夫科维奇(Maros Sefcovic)和北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）举行了会谈。此后，英国和欧盟发表了联合声明。声明强调：“他们重申，在我们对自由和民主的共同信念以及对全球共同挑战的合作的基础上，他们共同希望建立一个积极的欧盟-英国关系。”据悉，特拉斯还与斯托尔滕贝格探讨了向乌克兰提供防御性武器支持等问题。