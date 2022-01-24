爱丽舍宫：马克龙将提出化解乌克兰危局的方案

北大西洋公约组织（NATO）外交官告诉记者，美国正考虑，未来数周将驻扎在西欧的部分美军调动到东欧。此时乌克兰和俄罗斯的紧张关系不断升高。爱丽舍宫表示：法国总统马克龙将向俄国总统普京提出一个化解乌克兰危局的方案。而美国国防部表示：俄罗斯并没有化解危机的意愿。

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同一消息称：这个星期三，法国将召集德国、俄罗斯、乌克兰国的顾问就乌克兰局势召开会议。

白宫发言人莎琪Jen Psaki 表示说：俄罗斯在“入侵”乌克兰之前； 美国“从未排除”加强美国军事手段的可能性。

《纽约时报》报导，美国总统拜登正考虑派军前往波罗的海和东欧盟邦；不愿具名的上述外交官予以证实说，“这必然是本已驻扎在欧洲的美军”。

北约24日说，已命旗下军队待命，并已加派军舰和战机增援东欧。俄罗斯则指责，这已使得乌克兰问题引起的紧张情势恶化。

上述北约外交官说，军队的可能调动将逐步展开，而填补北约东侧兵力缺口也可能在未来数周进行。

北约周一宣布，由于乌克兰和西方国家担心俄罗斯可能发动袭击，北约已向东欧派遣了包括军舰和战斗机在内的军事增援部队。 就俄罗斯而言，它已在波罗的海部署了 20 艘舰船。