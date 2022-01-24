取消病毒测试

英首相：对接种疫苗的国际游客 取消病毒测试

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L’Angleterre supprime le dépistage obligatoire pour tous les voyageurs vaccinés Cette nouvelle règle s’applique pour l’instant qu’à l’Angleterre. Le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord ont leurs propres règles, mais s’alignent en général sur ce que décide l’Angleterre
L’Angleterre supprime le dépistage obligatoire pour tous les voyageurs vaccinés Cette nouvelle règle s’applique pour l’instant qu’à l’Angleterre. Le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord ont leurs propres règles, mais s’alignent en général sur ce que décide l’Angleterre © Illustration
作者： 法广
5 分钟

英国首相约翰逊证实，随着疫情达到顶峰，英国进一步对游客和商业放宽旅行规则，包括完全接种疫苗的乘客抵达英格兰后，不再需要接受新冠病毒检测。

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1月24日晚些时候，英国交通大臣格兰特·沙普斯（Grant Shapps）将在下议院发表声明，详细解释新的旅行规则。

 

根据之前的规定，即使接种两次疫苗的旅客，也需要在抵达英格兰的两天内接受侧向流动测试（LFT），或更昂贵的PCR测试。

约翰逊说，尽管人们必须“谨慎”对待病毒，但是“你可以看到数字开始好转”。

此举将受到英国旅游业的欢迎，该行业是受到封锁措施影响最严重的行业之一。

“具有里程碑意义”

上周，英国航空公司和曼彻斯特机场集团发表的研究说，科学证据表明，对于完全接种疫苗的旅行者来说，接受测试的要求已经“过时”了。

英国航空公司首席执行官蒂姆·奥尔德斯莱德（Tim Alderslade）评论说：“对于乘客、企业和英国公司来说，这是具有里程碑意义的一天。”

他补充道：“随着最重要的（英国）学期周临近，乘客现在该预订航班（去旅游）了。”

而易捷航空首席执行官约翰·伦德格伦（Johan Lundgren）表示，该航空公司“现在将展望一个销售强劲的夏季”。

“很明显，旅行限制并没有显着减缓Omicron（奥密克戎）在英国的传播，因此对于未来的变种病毒来说，我们不要再进行条件反射的反应，这很重要。”他说，该公司希望在今年夏天恢复“接近2019年的航行水平”。

维珍航空则表示：“取消对已接种疫苗乘客的测试，是迈向畅通航空旅行的最后一步，让乘客能够与亲人和商业伙伴重新会面。”“这恢复了客户的信心，旅游行业的需求将大增。”

然而实验和测试行业组织（Laboratory and Testing Industry Organisation）对此提出担忧，“我们担心旅行测试要求被取消得太快，”董事长汤姆沃森（Tom Watson.）说，“如世界卫生组织（WHO）所言，更多变种病毒将继续出现，完全取消对国际旅客的检测，将削弱我们的防御能力。”

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