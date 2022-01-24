英首相：对接种疫苗的国际游客 取消病毒测试

英国首相约翰逊证实，随着疫情达到顶峰，英国进一步对游客和商业放宽旅行规则，包括完全接种疫苗的乘客抵达英格兰后，不再需要接受新冠病毒检测。

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1月24日晚些时候，英国交通大臣格兰特·沙普斯（Grant Shapps）将在下议院发表声明，详细解释新的旅行规则。

根据之前的规定，即使接种两次疫苗的旅客，也需要在抵达英格兰的两天内接受侧向流动测试（LFT），或更昂贵的PCR测试。

约翰逊说，尽管人们必须“谨慎”对待病毒，但是“你可以看到数字开始好转”。

此举将受到英国旅游业的欢迎，该行业是受到封锁措施影响最严重的行业之一。

“具有里程碑意义”

上周，英国航空公司和曼彻斯特机场集团发表的研究说，科学证据表明，对于完全接种疫苗的旅行者来说，接受测试的要求已经“过时”了。

英国航空公司首席执行官蒂姆·奥尔德斯莱德（Tim Alderslade）评论说：“对于乘客、企业和英国公司来说，这是具有里程碑意义的一天。”

他补充道：“随着最重要的（英国）学期周临近，乘客现在该预订航班（去旅游）了。”

而易捷航空首席执行官约翰·伦德格伦（Johan Lundgren）表示，该航空公司“现在将展望一个销售强劲的夏季”。

“很明显，旅行限制并没有显着减缓Omicron（奥密克戎）在英国的传播，因此对于未来的变种病毒来说，我们不要再进行条件反射的反应，这很重要。”他说，该公司希望在今年夏天恢复“接近2019年的航行水平”。

维珍航空则表示：“取消对已接种疫苗乘客的测试，是迈向畅通航空旅行的最后一步，让乘客能够与亲人和商业伙伴重新会面。”“这恢复了客户的信心，旅游行业的需求将大增。”

然而实验和测试行业组织（Laboratory and Testing Industry Organisation）对此提出担忧，“我们担心旅行测试要求被取消得太快，”董事长汤姆沃森（Tom Watson.）说，“如世界卫生组织（WHO）所言，更多变种病毒将继续出现，完全取消对国际旅客的检测，将削弱我们的防御能力。”