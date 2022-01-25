北约秘书长：应对俄乌危机仍存在外交途径

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）1月25日在受访时表示，北约将在本周晚些时候向克里姆林宫发送一份书面建议，以针对俄罗斯在乌克兰边境集结大量军队所造成的日益紧张的局势中“努力找到一条前进的道路”。斯托尔滕贝格说：“我们将概述我们准备坐下来......讨论军备控制、裁军、军事活动的透明度、减少风险机制以及与欧洲安全相关的其他问题”。他表示，“我们还准备坐下来，倾听俄罗斯的关切”。

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斯托尔滕贝格上周曾表示，北约将很快向俄罗斯发出书面建议，对莫斯科的安全要求作出回应，并建议就军备控制和军事活动及导弹部署的透明度措施进行认真会谈。斯托尔滕贝格的上述发言是在北约宣布一些成员国将部队置于待命状态，并向东欧增派舰艇和战斗机之后的一天发表的。这些举动表明人们对俄罗斯可能入侵乌克兰的担忧日益增加，此前，莫斯科的军事演习已经引发了与北约一系列针锋相对的升级。

斯托尔滕贝格星期二在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时指出，俄乌危机“仍有一条外交途径”，“但这需要俄罗斯缓和局势，并准备好与北约和北约盟国真诚地进行政治谈判”。斯托尔滕贝格强调：“北约不会向乌克兰部署北约作战部队，但我们需要确保对我们的准备情况、我们保卫所有盟国的承诺没有误解，特别是在联盟的东部地区。”他谈到，这就是为什么北约增加了在联盟东部地区、黑海和波罗的海地区的军事存在。

北约在周一发表的声明介绍称，“在过去的几天里，一些盟国已经宣布了关于目前或即将进行的军事部署。丹麦正在向波罗的海派遣一艘护卫舰，并准备向立陶宛部署四架F-16战斗机，以支持北约在该地区的长期空中警戒任务。西班牙正在派遣舰艇加入北约海军部队，并正在考虑向保加利亚派遣战斗机。法国已经表示准备在北约的指挥下向罗马尼亚派遣部队。荷兰将从4月起向保加利亚派遣两架F-35战斗机，以支持北约在该地区的空中警戒活动，并为北约的反应部队安排一艘舰艇和陆上部队待命。美国也明确表示，正在考虑增加其在联盟东部地区的军事存在。”

斯托尔滕贝格在采访中说，北约正在权衡是否通过加强前沿存在或战斗群来进一步提高其威慑地位，特别是在联盟的东南部。他补充说：“强有力的威慑是防止对任何北约盟国进行任何攻击的最佳方式，也是防止冲突的最佳方式。”

西方和俄罗斯之间的高级别会谈在本月早些时候结束，没有取得任何突破，使缓和局势和未来外交的前景受到怀疑。美国及其北约盟国曾希望会谈能够促使俄罗斯走“降级和外交 ”的道路，但俄罗斯官员对美国和北约拒绝接受一份有争议的安全要求清单感到愤怒。俄方的要价包括禁止乌克兰进入北约，以及北约缩减其在东欧的扩张。美国及其北约盟国一再表示，莫斯科的这种提议是不可被接受的。