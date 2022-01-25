拜登与欧洲盟友举行集体会议 美国防部：8500名美军进入待命状态

美国总统拜登1月24日与英法德意等欧洲盟国领导人、欧盟和北约领导人举行了集体视频会议，讨论俄罗斯军队在与乌克兰边界大规模集结问题。据悉，在拜登的指示下，美国国防部已下令多达8500名美军待命，以便需要时迅速将部队部署至欧洲警戒。

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拜登在周一与欧盟委员会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席米歇尔、北约秘书长斯托尔滕贝格、法国总统马克龙、英国首相约翰逊、德国总理朔尔茨、意大利总理德拉吉和波兰总统杜达举行了集体视频会议。拜登于当地时间下午3点零5分在白宫战情室就俄乌边界紧张局势与欧洲盟国领导人分享了看法。据白宫介绍，拜登和与会的欧洲领导人的通话持续了1小时20分钟。

白宫会后发表声明介绍说：“拜登总统今天与欧洲领导人举行了一次安全的视频通话。他们重申了对俄罗斯在乌克兰边境的军事集结的持续关注，并表示支持乌克兰的主权和领土完整。领导人们强调了他们对通过外交途径解决当前紧张局势的共同愿望，并回顾了最近与俄罗斯以多种形式进行的接触。”

白宫声明说，“领导人们还讨论了他们为阻止俄罗斯进一步侵略乌克兰所做的共同努力，包括准备对俄罗斯的这种行动施加巨大规模的后果和严重的经济代价，以及加强北约东翼的安全。他们承诺继续与跨大西洋盟国和伙伴进行密切磋商，包括与欧盟、北约和欧安组织合作并通过它们开展工作。”

随着俄乌边境紧张局势加剧，北约正向东翼盟国增派部队、战机及舰艇，强调会采取所有必要措施保护及捍卫盟友。美国国防部发言人柯比（John Kirby）周一表示，目前有8500名士兵收到提升戒备的命令，若北约启动“快速反应部队”，美军便可迅速部署至欧洲。柯比说，一旦局势进一步恶化，国防部将确保能够迅速向欧洲提供更多的战斗部队、后勤医疗航空补给、情报、监视和侦察、运输及其他能力。

柯比提到，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）预估北约可能会启动为数4万人的快速反应部队，同时不排除将已经驻扎在欧洲的美军向东部署，作为北约部队的进一步增援。此外，美国“杜鲁门”号核动力航母打击群率领北约海军舰队正在地中海展开大规模演习，这是自冷战以来第一次有一个完整的美国航母编队归北约指挥。

北约就周一的美欧多国领导人会议表示：“与会者强调在此关键时刻团结的重要性，并明确表示俄罗斯对乌克兰的任何进一步侵略都将付出高昂的代价。斯托尔滕贝格秘书长回顾了北约对俄罗斯一贯采取的双轨制方法：强有力的威慑和防御，并与对话相结合。他欢迎北约盟国在联盟东部地区进行额外的防御性部署，并强调鉴于目前的安全形势，需要继续提高北约的态势感知，加强集体防御和威慑力。”

北约声明称：“领导人们还就继续与俄罗斯对话的重要性达成一致。北约秘书长斯托尔滕贝格已邀请北约-俄罗斯理事会的所有成员参加一系列进一步的会议，讨论欧洲安全问题，包括乌克兰及其周边地区的局势，北约-俄罗斯关系，以及军备控制和不扩散。”

欧委会主席冯德莱恩亦指：“会议旨在协调对俄罗斯在乌克兰问题上的侵略性行为的集体反应。各国领导人对局势的严重性有共同的评价。他们希望外交手段能够成功，但正在为所有可能发生的情况做准备。”欧委会的声明指出，“冯德莱恩主席重申了欧盟对乌克兰的大力支持，其中包括今天宣布的以紧急财政援助计划形式（向乌克兰）提供的12亿欧元的新支持计划和1.2亿欧元的额外赠款。”

布鲁塞尔介绍指：“欧委会和欧盟对外行动署正在制定一系列广泛的部门和个人制裁措施，以应对俄罗斯对乌克兰的进一步军事侵略。此外，欧委会一直在与成员国和盟国合作，进行从能源到网络安全的准备工作。”

此外，法国总统府的声明说：“共和国总统对乌克兰边境的局势深表关切，并表示需要集体努力以迅速缓和局势。这种降级必须通过向俄罗斯表达坚定和可信的警告来实现，这需要欧洲伙伴和盟友之间的不断协调；以及通过加强与俄罗斯的对话，我们目前正在进行这种对话。这也意味着要继续为‘诺曼底’模式的谈判做出坚定的努力：这就是将于1月26日星期三在巴黎举行的顾问级会议的目的。”

爱丽舍宫声明称：“共和国总统与他的伙伴们一起表示，欧盟在回应俄罗斯去年12月的提议方面充分发挥作用非常重要。共和国总统将在未来几天会见普京总统和泽伦斯基总统，他仍然决心利用所有的外交资源来维护欧洲的稳定，并表明他的团结和准备支持关心其安全的欧盟国家。”