约翰逊：若俄罗斯入侵乌克兰，英国将派军队保护欧洲盟国

英国首相约翰逊（Boris Johnson）1月25日就俄乌边界紧张局势向英国议会的议员们表示，如果俄罗斯进一步入侵乌克兰，英国军队将被派去帮助保护东欧的北约盟国。

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约翰逊周二在英国议会下议院抨击克里姆林宫威胁要使用“野蛮的力量来吓唬有理智的人，让他们向完全不可接受的要求让步”。为应对俄罗斯军队在与乌克兰边界的大规模集结和与白俄军队进行的联合演习，美国国防部已下令多达8500名美军待命，以便需要时迅速将部队部署至欧洲警戒。

约翰逊在他发表的声明中说：“如果俄罗斯入侵乌克兰，我们将寻求为北约的任何新部署作出贡献，以保护我们在欧洲的盟友。”他补充说：“大国和强国利用蛮力的威胁来吓唬合理的人，让他们向完全不可接受的要求让步，这并不新鲜。”

约翰逊称，若俄罗斯进一步入侵乌克兰将是“悲惨和徒劳的”。他在谈到俄总统普京时说：“我们也不能让他相信，他将能够夺取乌克兰的某个小片领土。”

不过，约翰逊指出，英军直接向乌克兰派兵并不是“一个可能的前景”，因为乌克兰不是北约成员。他认为，英军继续帮助乌克兰军队训练和向乌方提供防御性武器是更好的选择。

约翰逊还警告俄罗斯对依赖国的“天然气讹诈”。他向英国议会议员们表示：“在这个天然气价格高涨的时代，我们正碰上这个现实。”

英国和其他北约国家强调，与俄罗斯的外交讨论仍然是优先事项。正如约翰逊所说，以说服莫斯科“避免启动一场可怕战争的陷阱”。约翰逊指出，在爱沙尼亚现部署有850名英国军队，并称现在应该向东欧盟国增派英军的论点“非常好”。

议员们被告知，英国政府现在正在考虑帮助加强 “北约的东南翼”。约翰逊点名匈牙利说，“有关于我们可能在那里做什么的问题”，并补充说“每个人都可以看到有必要加强北约的东翼。”英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）同样在周二表示，英军不太可能被部署到乌克兰的战斗岗位上。

此外，一架载有军事装备和弹药的美国飞机周二降落在乌克兰首都基辅，这是拜登政府向乌方提供的价值2亿美元的额外安全援助的第三批货物，目的是在乌克兰准备应对俄罗斯可能的军事进攻前强化乌军的防御能力。据美国官员说，数百枚“标枪”反坦克导弹已随机从美国运抵乌克兰。有在机场等待的记者观察到，美军这批援助包括近300枚“标枪”反坦克导弹和SMAW-D火箭筒。