俄外长：西方企图用制裁等手段惩罚俄中 两国关系比传统军事政治联盟更高级

据塔斯社报导，俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）1月26日在国家杜马发表讲话时表示，如果西方国家不能对莫斯科提出的安全保障倡议作出建设性回应，俄罗斯将采取必要措施。他在发言中还指责美国等西方国家企图用制裁等手段“惩罚”俄罗斯与中国。拉夫罗夫在谈到俄中关系时指出，俄中战略协作伙伴关系“甚至达到了比传统的政治-军事联盟更高级的水平。”

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据俄罗斯卫星通讯社26日消息，拉夫罗夫星期三对俄罗斯杜马议员发表讲话时表示，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在1月21日的会谈中保证，将在本周末之前做出书面回应。拉夫罗夫表示，就目前情况而言，美国和西方正试图阻止“客观历史进程”，以确保自己的片面安全，而不考虑其他国家的利益。拉夫罗夫警告称，如果美国及其盟友无视俄罗斯的安全保障提议，莫斯科不会坐视不管，将采取一切必要的应对措施。

据塔斯社报导，拉夫罗夫当天就乌克兰问题表示，现在，西方“真的想要一些真正的挑衅”。他说：“我们可以看到，我们的西方同事正毫不夸张地处于一种军事狂热之中。这就是他们谈论的全部内容；（如果你们进攻）我们将惩罚你们，我们将惩罚你们，我们将拯救乌克兰。”

拉夫罗夫指控，西方外交官从基辅的撤离只是增加了“歇斯底里的情绪”，而乌克兰政治家已经在呼吁平静。拉夫罗夫指控说：“而西方不希望他们平静下来，也不想平静下来，这就是问题所在”。他宣称，西方国家以其“超现实的行为”，试图使基辅“在顿巴斯突然采取武力行动”或以其他方式埋葬《明斯克协议》。他称，然而，俄罗斯继续坚持（协议），除此之外没有其他选择。

拉夫罗夫强调，莫斯科现在已经准备好应对任何情况，“我们已经准备好应对任何发展。我们从来没有攻击过任何人，（别人）总是攻击我们，而那些这样做的人总是得到他们应得的。”

就俄方从美国和北约寻求的安全保证问题，拉夫罗夫称：“如果没有建设性的回应，西方继续其侵略路线，莫斯科，正如联邦总统（普京）不止一次表示，将采取必要的报复性措施。在任何情况下，每个人都必须假定，俄罗斯及其公民的安全是一个绝对的优先事项，而且在任何情况下都将得到可靠的保证。”

拉夫罗夫表示，俄罗斯同时期望美国在本周对其提案作出承诺的书面答复。拉夫罗夫说：“我们有理由相信，这一次（他们）不会让我们失望，他们会遵守诺言。如果华盛顿提出要求，莫斯科不会公布文本，但会公开其实质和内容。”拉夫罗夫在发言中还宣称北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）“已脱离现实”：“你知道，我已经很久没有考虑他的说法了，在我看来，他已经脱离了现实。”

据俄罗斯卫星通讯社报导，拉夫罗夫指控，美国等西方国家企图用制裁等手段“惩罚”俄罗斯与中国。拉夫罗夫在俄国家杜马发言时称：“对那些持不同观点、采取独立政策的国家，尤其是我国和中国，他们企图用诸如制裁、操纵媒体言论抹黑、情报部门挑衅之类的工具来进行所谓惩罚。”

拉夫罗夫强调，“以美国为首的西化派”企图反对客观的历史进程，为自己谋取片面的优势，“不是真正考虑他人的利益，实际上根本不是”。拉夫罗夫称：“华盛顿及其盟友一直在将自己的国际生活愿景强加给国际社会，称所有这一切都需要建立和尊重基于规则的秩序。在这一理念的框架下，西方超越本分行事在各个领域制定规则的权利，完全无视联合国所体现的真正的、普世的多边主义原则，从而破坏了国际法和以联合国为中心的国际关系架构。”

就俄中关系，拉夫罗夫称赞说：“俄中战略伙伴关系是21世纪国家间关系应如何发展的一个良好范例。在某些方面，它甚至达到了比传统的政治-军事联盟更高级的水平。”俄罗斯卫星通讯社25日报导，俄罗斯驻华大使杰尼索夫（Andrey Denisov）周二在记者会上称，“中国伙伴充分且恰当地理解俄罗斯在与美国安全保障谈判中所持的立场”。

据俄罗斯卫星通讯社消息，杰尼索夫表示：“不仅与北约，而且是首先与美国进行的安全保障谈判刚刚开始。这无论如何、无论怎样都不会涉及中国，但这是国际生活中的大事件，我们的中国朋友正在密切关注谈判的进展情况。”杰尼索夫称，俄罗斯和中国外交部之间定期举行磋商，俄方始终使中方伙伴对事态情况保持了解。

杰尼索夫称：“至于中国对这些事件的态度，我能说的只有一点，我们的中国伙伴充分且恰当地理解俄罗斯的立场。”在回答有关莫斯科和北京间建立军事联盟前景的问题时，杰尼索夫称：“我认为，尽管俄中关系水平很高，但没有任何形成结盟的迹象。”据他介绍，联合针对任何一个国家的小联盟，例如美英澳成立三边安全伙伴关系（AUKUS），这是“死路一条”。

杰尼索夫1月25日在新闻发布会上强调，俄中在所有领域的合作依然是遏制全球局势紧张和保持国际局势稳定的因素。他还向塔斯社表示，美国和其他西方国家可能实施的金融部门惩罚可能会加速俄罗斯和中国在贸易结算中向国内货币过渡，但预计不会完全转变结算所用的货币。