博雷利：欧洲正面临着冷战以来最危险的时刻

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell ）1月25日在出席活动时表示，由于担心莫斯科会进一步入侵乌克兰等区域和全球性问题，欧洲正面临着冷战以来“最危险的时刻”。他呼吁欧盟成员国减少对俄罗斯的能源依赖，并围绕由欧委会制定的欧盟《战略指南针》提出的安全战略团结起来。

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博雷利星期二出席了由欧盟对外行动署和欧盟安全研究所联合举办的论坛活动。他应邀发表讲话并提出了三个应主要关注地问题。博雷利说：“我想把我的发言分成三个部分：我为什么认为欧洲正处于危险之中；在围绕俄罗斯/乌克兰的危机中，我们应该做些什么；以及我们如何才能将欧盟发展为一个真正的安全行为体？”

博雷利谈到：“几十年来，我们对欧洲在世界上的作用进行了辩论。通常人们会把欧盟描述为一个经济巨人，但也是一个政治侏儒和军事蛀虫。我知道这是个陈词滥调。但是，像许多陈词滥调一样，它有一个基本的真理因素在里面。因此，多年来，我们有一长串的计划和倡议，充满了首字母缩写（的机制名称）。”

博雷利表示：“自从我开始担任高级代表以来，我一直主张采取现实的方法。欧洲人必须看清世界的现状，而不是我们希望的那样。我还认为，我们需要使用平实的语言，而不是通常的、礼貌但空洞的短语。这就是为什么在欧洲议会听证会上，我认为欧洲人必须学会‘说权力的语言’。”

博雷利说：“今晚，我将本着同样的精神发言。其核心信息是这样的。欧洲正处于危险之中。我希望情况有所不同，但在过去的两年里，我们的战略环境严重恶化。在这个程度上，我相信今天我们正在经历冷战后时期最危险的时刻。”他举例称：“我们面临着在我们大陆发生重大军事冲突的风险。俄罗斯在乌克兰边境集结了超过10万的军队和重型装备。它正在公开威胁要使用武力，除非它的要求得到满足。这不仅关系到乌克兰的命运，也关系到欧洲安全的广泛原则。”

博雷利说：“除了俄罗斯/乌克兰，我们还有数量空前的冲突在我们的边界或边界之外酝酿。叙利亚（尚未解决）、利比亚、萨赫勒地区、非洲之角等等。在更广泛的世界里，新冠疫情暴露并加速了潜在的趋势，就像‘对比液’一样发挥作用。我们清楚地看到我们的世界是如何以国家间的激烈竞争为标志的，而美中战略竞争是主要的‘结构性力量’。”

博雷利说：“军事冲突仍然存在，但最引人注目的是各地的‘隐形战争’和一切的武器化。移民、疫苗、能源、技术标准都是政治竞争的工具。有一个地理上的权力转移，从西方到东方，从大西洋世界到印度-太平洋。还有一个功能上的转变，就是远离政府。我们的世界正在被金融市场、技术巨头和媒体集团所改变，但也被犯罪集团和潜伏小组所改变。所有这些正在发生，而‘多边体系’的能力是30年来最弱的。由于主要行为者之间的关系是冲突性的，国际合作已经停滞不前。联合国、20国集团、欧安组织：我们前所未有地需要它们，但它们都被不信任、否决和内讧所削弱。”

博雷利说：“简而言之，我们有19世纪的问题，即帝国的冲突；20世纪的问题，即权力政治的时代；21世纪的问题，即相互依赖的武器化。这是一种危险的鸡尾酒：更多的问题，这些问题更加严重，更加相互关联，但应对的能力更弱。这就是为什么我说欧洲及其安全正处于危险之中。我们需要就当前的危机：乌克兰/俄罗斯和欧洲的安全架构，以及我们面临的更广泛的挑战做出回答。”

博雷利说：“对于欧洲来说，我们有一个选择。要么我们认真投资于我们的集体行动能力。或者我们接受在外交政策中成为一个对象而不是一个主体，然后缩减作为地缘政治行为者的言论。缺少的主要成分是政治意愿。我知道这是一个陈词滥调。但正如我所说，大多数陈词滥调都含有很大的真理成分。”

去年，博雷利应欧盟27国领导人要求制定了一份新的欧盟《战略指南针》草案，其目的是制定一项更有力度的安全、防御及经济和发展战略。他周二说，这些计划代表了欧盟在 “认真投资于我们的行动能力或接受成为外交政策中的一个对象”，而不是一个行动者之间的重大地缘政治选择。

博雷利强调：“乌克兰/俄罗斯危机表明，我们面临着一个竞争日益激烈的战略环境。但是，关于欧洲安全和防御的辩论远远超出了乌克兰/俄罗斯危机。我们在全世界都有安全利益和利害关系，在西巴尔干、中东、非洲和印太地区。这些天来，威胁来自四面八方，表现在所有战略领域：网络、海洋和太空。”

博雷利说：“因此，我们需要看到全局，采取真正全面的安全方法。这就是我在去年11月与欧盟委员会密切合作提出的《战略指南针》的理念。”他说，“比起我们通常在布鲁塞尔编写的文件，《战略指南针》提出了具体的想法，有明确的截止日期来衡量进展。将有一个强有力的后续进程来确保执行。这些是与2003年欧盟安全战略和2016年全球战略的主要区别。”

博雷利还表示：“让我强调，北约仍然是欧洲领土防御的核心。没有人质疑这一点。但这不应该阻止欧洲国家发展自己的能力，在我们的邻国和其他地区开展行动。更大的欧洲战略责任是加强跨大西洋团结的最佳途径。这不是欧盟或北约的问题：而是两者兼而有之。”

博雷利说：“我还要补充一点，‘因为北约’而对推进这一议程的犹豫来自于欧盟内部，而不是美国。他们已经多次说过，我引用一下（美方的说法），美国希望：‘一个更强大和更有能力的欧洲防务，为全球和跨大西洋安全作出贡献’。美国本质上说：‘不要说，要行动。请继续努力，帮助我们分担安全负担’。”

博雷利说：“自然，我们必须继续忠实于欧洲的安全方式。我们知道，纯粹的军事反应是不够的。在阿富汗、萨赫勒地区和其他地方，我们一次又一次地看到这一点。有很多 ‘教训’需要学习。有一点是明确的：我们需要对安全和地方自主的政治解决方案有一个全面的理解。这就是为什么《战略指南针》非常强调我们的'综合'方法，将民事和军事手段结合起来，投资于合作和多边解决方案。这是我们的商标，无论我们在世界何处运作，我们都必须坚持。”

演讲最后，博雷利表示：“我的工作是勾勒出一条出路。然而，结果并不取决于战略文件，而是取决于行动。这些属于（欧盟）成员国：他们拥有特权和资产。我很高兴，成员国的反应非常积极。他们充分参与了这一进程，我们现在正在建立我们需要的共识，以便在3月通过这一进程。我们将需要保持雄心勃勃的水平。但最终的考验将在之后。对于今天的辩论来说，真正的问题是：《战略指南针》将是又一个计划，还是真正的新起点？”

博雷利说：“在政治上，这个选择与我们推出欧元或经济复苏计划时类似。当‘非欧洲’的成本变得如此之高，以至于人们准备重新思考他们的红线并投资于真正的欧洲解决方案。可以说，我们一起跳了出来。在这两种情况下，结果都是明确和积极的。让我们在欧洲安全和防务方面进行类似的跳跃，正如我们的公民所期望的那样。”