德国宣布向乌克兰提供5千顶头盔 基辅市长：绝对是个笑话！

德国国防部长兰布莱希特（Christine lambrecht）1月26日宣布将向乌克兰运送5000顶防弹头盔，但重申不会向基辅方面运送任何武器。在柏林作出这一姿态之前，德国国内外舆论对德政府拒绝向乌克兰出口防御性武器，以及德方阻止爱沙尼亚援助乌克兰德制武器进行了猛烈抨击。此前，德政府曾拒绝向乌方出口头盔或防弹衣等保护性军事装备。

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德国国防部长兰布莱希特周三表示：“我们将向乌克兰提供5000顶头盔，这些需要的装备。”兰布雷希特在柏林告诉记者说：“我收到了乌克兰大使馆的一封信，要求提供军事装备支持，准确地说，是头盔。”她补充说，“我们将向乌克兰提供5000顶头盔，作为一个明确的信号。我们在你们（乌克兰）身边。”

虽然美英等国已经开始向乌克兰运送更多的武器，但德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）已经排除了运送“致命性武器”的可能性，尽管基辅在俄罗斯边境的军事集结下一再提出要求。兰布莱希特说。“这是装备，而不是武器，但它有帮助。这正是我们将在这场冲突中继续努力的方式。我们正在努力为欧洲中部的这场冲突达成一个和平解决方案。”

德国国防部发言人未对这些头盔是否会被捐赠给乌克兰，或者乌方是否需要购买这些头盔的问题加以置评。德国的姿态很难满足乌克兰的期望，乌克兰曾希望德国提供的防御性武器能够帮助其军队抵御俄罗斯的潜在入侵。莫斯科已经在乌克兰边境集结了超过10万名军队，让人担心入侵可能即将发生。

乌克兰首都基辅市长克里琴科（Vitali Klitschko）称，德国向乌方交付5000顶头盔“绝对是个笑话”。曾在德国居住多年的克里琴科向德国《图片报》表示：“国防部显然没有意识到，我们面对的是装备精良的俄罗斯军队，他们随时都可以开始对乌克兰的再次入侵。”克里琴科问道：“德国下一步将派出什么样的支持，枕头？”

克里琴科早前向《图片报》表示，“德国背叛了朋友。”克里琴科写道，“乌克兰对德国联邦政府仍坚持‘北溪2号’项目感到非常失望。德国不想提供武器，还阻止爱沙尼亚等国向我们提供武器。”他认为，在乌克兰受到俄罗斯军队威胁时，德国此举“既没有提供帮助，又是对朋友的背叛”。

德国政府一再表示，不会向乌克兰出口武器，因为该国长期以来的政策是不向危机地区供应武器。朔尔茨周二向媒体重申：“就德国而言。近年来，德国政府多次决定不提供致命武器。当然，这是有原因的，这些原因是基于近几年和几十年的所有发展。”不过，他强调， 乌克兰知道其可以在经济问题上“依靠德国”。