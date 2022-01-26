法德首脑呼吁政治解决乌克兰危机 马克龙：俄若入侵将付出高昂代价

德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）1月25日在柏林与来访的法国总统马克龙举行会谈。这是自朔尔茨担任德国总理以来，马克龙首次访问德国。两国领导人就携手共建一个强大的欧洲达成一致。双方表示，德国和法国致力于建立一个公正的国际秩序。在俄罗斯和乌克兰之间的冲突中，朔尔茨呼吁“采取明确的步骤来缓和局势”。马克龙警告莫斯科：“如果有（来自俄罗斯的）侵略，那么就会有回应，那么代价就会很高昂。”

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法国总统府的声明称，“共和国总统和总理讨论了法国在今年上半年担任欧盟轮值主席国的问题。在这方面，他们讨论了国家元首和政府首脑一级的主要最后期限，未来几个月的主要立法优先事项：气候、数字、社会、国防，以及法治问题。他们还讨论了目前德国担任七国集团轮值主席国的情况，以及主要的国际和安全问题。”德国总理府的声明称，就德法分别担任七国集团和欧盟轮值主席国的这一时机，朔尔茨向马克龙表示：“如果我们能将这两项任务结合起来，共同推进我们的主题，那就太好了。”

朔尔茨随后谈到了德法两国共同关心的重要问题，包括一个强大的主权欧洲和一个公正的国际秩序，也包括对气候保护和经济复苏的承诺。在外交政策方面，其目的是实现更强大的行动能力。此外，朔尔茨说，这也是一个与新冠疫情大流行作斗争和加强全球卫生的问题。他肯定地说：“德国和法国将在这些问题上携手合作，我们将利用我们的两个轮值主席国来这样做。”

朔尔茨表示，关于法治和民主的共同想法是欧洲的一个统一因素。考虑到目前“乌克兰-俄罗斯边境非常困难的局势”，也需要采取联合行动。他说：“大量俄罗斯军队驻扎在那里，这使得我们有必要尽一切可能来缓和局势”。朔尔茨明确表示，希望俄罗斯在这个方向上采取“明确的步骤”。

法德领导人一致认为，俄罗斯对乌克兰的进一步军事侵略会带来严重后果。朔尔茨对不同形式的合作表示欢迎，例如在欧盟、北约和欧安组织的框架内以及在“诺曼底”模式下的合作。朔尔茨总结说：“大家正在谈论，这很好。”

在会谈后的法德领导人联合记者会上，有记者提问“我们听说你们在呼吁缓和紧张局势。当下，俄罗斯已经开始在乌克兰边境和克里米亚进行军事演习。在你们看来，威胁程度是什么？你们认为俄罗斯军队能在未来几小时，未来几分钟，未来几天内进入该地区吗？如果是这样的话，那么我们就不明白法国、德国和欧盟准备作出什么回应。美国正派出8500名士兵待命。德国是否也准备进行干预？法国是否也准备在北约的框架内进行军事干预？”

朔尔茨回答说：“非常感谢你的提问! 也许是对我们正在做的事情的一个简短提醒。我们已经明确表示，挑战乌克兰领土完整的军事侵略将带来后果和非常高的代价。我们与我们在北约和欧盟的盟友在这一点上达成一致。我们彼此如此明确地制定了这一事实，也是现在能够同时以其他方式进行斗争以实现局势缓和的条件之一。”

朔尔茨补充说：“这就是为什么我们一直非常支持美国和俄罗斯之间现在在日内瓦举行的直接会谈。这就是为什么我们一直非常支持北约-俄罗斯的形式回来，在那里再次会面和交谈。这在很长一段时间内是不可能的。很好，现在又发生了这种情况。”

朔尔茨说：“这就是为什么我们也支持欧安组织的努力，以达到一个可以进行会谈的局面。欧安组织是一个从缓和政策和冷战的经验中产生的机构。这包括欧洲各国的主权和领土完整不应受到威胁的确定性。我们希望每个人都能高兴地回到这些原则中来。这就是为什么它是一种良好的讨论形式。

朔尔茨说：“我们都已经提到了‘诺曼底’格式。这是我们国家可以做出的非常特殊的贡献。首先，我们必须认真对待局势，因为它很严重，正如你的问题所表明的那样；其次，我们必须清楚地说明如果发生军事侵略会发生什么，它将会发生；第三，我们还必须尽一切可能通过会谈和谈判来摆脱这种局面。这一事实正在发生，而且是在与美国和我们的盟友密切协调的情况下发生的，这确实是一个困难情况下的良好发展。”

马克龙表示：“鉴于这种情况和当前的事件，我们必须保持警觉。你已经向我描述了这种情况。我们一起非常警觉。正如总理已经说过的，我们正在实时关注局势和发展，并准备作出适当的反应。”马克龙续指：“我想强调四点。首先是欧洲人及其盟友的团结。面对这种情况，我们团结一致，相互协调，密切配合，作为欧盟的成员国，同时也作为北约联盟内的盟友。”

马克龙补充说：“第二是我们对乌克兰的声援。德国和法国正在表示声援，而欧盟委员会最近几天有机会重申对乌克兰的承诺。当然，我们也保持警惕，在网络安全领域支持乌克兰；因为最近几天，那里发生了几起网络攻击。也就是说，在这种安全局势下，我们声援乌克兰并充分接触。”

马克龙说：“第三点，联邦总理已经强调了这一点，是我们永远不会放弃与俄罗斯的对话；一个苛刻的对话。你知道，法国一直在恳求进行这种对话。这是一个以多种形式进行的对话。美国和俄罗斯之间的对话是有组织的，也是重要的。这种对话正在继续，这是好事。有一个对话，很快也会导致会议，这导致了俄罗斯和北约之间以我们知道的形式进行首次交流。然后是在欧安组织框架内的对话。”

马克龙说：“联邦总理再次强调了这种形式的重要性。我想在这里再次强调一下。这种形式是30年前在我们创建欧洲共同安全空间的意愿框架内产生的。这是我们欧洲人所接受的价值观和原则的结果，但俄罗斯也已经接受了。在这些我们共同接受并得到保障的原则中，包括每个国家的主权，这也包括乌克兰。这意味着在欧安组织框架内的对话必须继续下去。”

马克龙说：“然后还有关于《明斯克协议》的‘诺曼底’模式框架内的对话，以及欧盟和俄罗斯之间的对话。这些渠道中的每一个都必须被使用，并被充分使用，以使俄罗斯回到一个缓和的过程中，获得保证，并确保我们建立这个安全和稳定的新秩序，正如我所说的，无论乌克兰问题如何，你在我们欧洲的边界上都有安全的保证和承诺。”

马克龙说：“第四点是：当然，与此同时，我们正在准备在发生侵略时作出联合反应。正如已经说过的那样：如果有侵略，那么就会有回应，那么代价就会很高昂。”

在会上，还有记者向朔尔茨提问，“贵国政府拒绝向乌克兰提供武器的做法在最近几天引起了激烈的批评。乌克兰领导人说德国背叛了他们。波兰的一位部长说，鉴于这一决定，他感到失望和担忧。拉脱维亚政府也认为这是个错误。你对此有什么反应，你能对乌克兰人说什么？”

朔尔茨说：“就德国而言。近年来，德国政府多次决定不提供致命武器。当然，这是有原因的，这些原因是基于近几年和几十年的所有发展。然而，我们已经做了大量的工作，积极支持乌克兰的经济发展和民主发展，也利用我们所拥有的财政可能性，在我们的国际责任框架内。我们将继续这样做。例如，我们对确保乌克兰继续成为天然气过境国感到特别有责任。上一次，我们甚至委托我们自己的代表支持延长供应合同，这样，尽管我们没有直接参与，但这将发生，不会在政治的来回和责任方之间取得成功。”

朔尔茨说：“但你可以从中看到我们的承诺是怎样的。当涉及到氢气时，当涉及到可再生能源时，乌克兰的经济前景也是如此，因为那里有很多机会。这就是为什么乌克兰知道， 他可以依靠德国。我认为这也在很大程度上影响了政策。”